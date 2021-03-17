آفاق استخدام طائرات كهربائية في روسيا

اختبرت روسيا لأول مرة طائرة كهربائية كبيرة الحجم تم تزويدها بمحركين كهربائي وكلاسيكي عامل بالكيروسين.

اختبرت روسيا لأول مرة طائرة كهربائية كبيرة الحجم تم تزويدها بمحركين كهربائي وكلاسيكي يعمل بالكيروسين.

ويقول الخبراء إن هذا الاختبار يقرّب يوم ظهور طائرات كهربائية في الجو، كما ظهرت السيارات الكهربائية في طرقنا.

وقد أجري الاختبار مطلع فبراير الماضي في المطار التابع لمعهد "تشابليغين" للطيران في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا حيث شاركت فيه طائرة "ياك – 40" التي تدحرجت في مدرج المطار للتأكد من تعامل محركها الكهربائي مع كل أنظمة وأجهزة الطائرة.

Airbus E-Fan

وقال المدير التنفيذي لوكالة "أفيابورت" الروسية، أوليغ بانتيلييف:" قد اخترعنا محركا كهربائيا جويا يقوم مبدأ عمله على الموصلية الكهربائية الفائقة، ويعني ذلك أن معامل كفاءة الطائرة سيفوق ما هو عليه في طائرات كهربائية أخرى صغيرة الحجم وسيكون بمقدورها أن تحلق إلى مسافة بعيدة.

يذكر أن "ياك – 40" الروسية ليست طائرة كهربائية أولى وهناك طائرات كهربائية صغيرة الحجم تتسع لبضعة أشخاص وتحلق بنجاح خارج روسيا إلى مسافة قصيرة. أما طائرة "ياك – 40" الكهربائية فيمكن أن تنقل 30 شخصا وتحلق إلى مسافة بعيدة.

ويقضي برنامج اختبار الطائرة الكهربائية الروسية بأن تقوم "ياك – 40" الكهربائية بأول رحلة جوية بحلول عام 2025 لتصبح أول طائرة كهربائية روسية كبيرة الحجم ومتوسطة المدى، أما الطائرة الهجينة المستخدمة للكهرباء والكيروسين فيمكن أن تقلع وتقوم بأول رحلة جوية لها بعد شهر أو شهرين، ما سيوفر لها 20% من الوقود.

فيما يتعلق بشركات غربية فإن شركة "إيرباص" قد أطلقت عام 2014 طائرة Airbus E-Fan الكهربائية ذات مقعدين والتي لا تستطيع التحليق إلا لمدة ساعة واحدة. أما شركة Siemens فقد أنتجت طائرة Extra 330LE ذات مقعدين بمقدورها البقاء في الجو لمدة 20 دقيقة فقط.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا