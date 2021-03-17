روسيا بصدد وضع خارطة رقمية لأراضيها

تقوم إدارة الخرائط الحكومية الروسية بوضع خارطة رقمية تفصيلية لأراضي روسيا ما سيشكل أساسا لخارطة ثلاثية الأبعاد سيتم إعدادها بعد مرور 5 أعوام.

وذلك بالتعاون مع المركز العلمي الروسي للجيوديسيا والمسح الطوبوغرافي.

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أعلن ذلك مدير عام إدارة الخرائط الروسية، سيرغي كاروتين، الذي قال: "لقد أوكلت الحكومة إلينا مهمة وضع قاعدة طوبوغرافية إلكترونية موحدة بصفتها خارطة متعددة المقاييس تتضمن معلومات تفصيلية عن أراضي روسيا كلها".

وحسب، كاروتين، فإن المناطق المأهولة بالسكان سيتم تصويرها من الجو من قبل الطائرات المأهولة والطائرات من دون طيار بدقة فائقة تتراوح بين 14 و50 سنتيمترا، مشيرا إلى أن العمل على وضع الخارطة السابقة لأراضي روسيا استغرق 20 عاما (أعوام 1960 – 1980)، بينما سيستغرق العمل على وضع الخارطة الجديدة ثلاثية الأبعاد 5 أعوام فقط. وأضاف أن الخارطة الإلكترونية الرقمية سيتم تحديثها كل عامين أو 3 أعوام.

وأوضح قائلا إن خبراء إدارة الخرائط سيستخدمون تكنولوجيا المسح الطبوغرافي الليزري وتكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي الجوي في آن واحد، ما سيسمح بالحصول على نموذج رقمي لتضاريس الأرض الروسية.

المصدر: نوفوستي