"صياد الليل" يتعلم مكافحة الدرونات

بدأت قيادة سلاح الطيران الميداني الروسي في تدريب أفراد طواقم مروحيات "مي– 28 إن إم" (صياد الليل) على مكافحة الدرونات، مع العلم أن المروحية تعدّ من أكثر الوسائل فعالية لإسكاتها.

وتجري التدريبات ليلا وعلى ارتفاعات منخفضة جدا. وذلك ضمن سرب من المروحيات.

إقرأ المزيد

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي إن التدريبات تجري في ميداني "أرزغيرزكي" و" ستافروبولسكي" للتجارب. وتشارك فيها 12 مروحية ضاربة من طراز "مي – 28 إن إم" (صياد الليل) يقودها الطيارون الأكفاء الذين لا تقل فترة بقائهم في الجو عن 500 ساعة.

وأشار الناطق إلى أن التدريبات جرت على ارتفاع يتراوح بين 5 أمتار و500 متر وهو ارتفاع تحلق فيه عادة غالبية الدرونات.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن وحدات الطيران الميداني الروسي بدأت منذ عام 2019 تزوّد بمروحيات " مي – 28 إن إم" التي تم تطويرها آخذا بالحسبان خبرة استخدام المروحيات في سوريا. ومن مميزات تلك المروحيات المطورة تزويدها بصواريخ تطلق إلى مسافة 25 كيلومترا ورادار دائري الكشف، ما جعل "صياد الليل" من أفضل المروحيات فاعلية في العالم.

المصدر: روسيسكايا غازبتا