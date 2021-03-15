خبراء يحذرون من عودة الدبابير الآسيوية "القاتلة" للظهور في الولايات المتحدة هذا الربيع

حذر الخبراء من أن الدبابير "القاتلة" قد تعود إلى الولايات المتحدة في فصل الربيع، عندما يسخن الطقس وتخرج ملكاتها من تحت الأرض لمواصلة التكاثر بعد أشهر الشتاء.

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وأوضح دوغ يانيغا، العالم في متحف أبحاث الحشرات في كاليفورنيا، في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست"، أن ملكات الدبابير فقط هي التي تظل على قيد الحياة في فصل الشتاء، وفي هذا الوقت، لن يخرج أي زنبور (دبور) في فترة السبات حتى يصبح الطقس دافئا بدرجة كافية للقيام بذلك، من منتصف إلى أواخر أبريل.

واكتسبت الدبابير الآسيوية القاتلة اهتماما على مستوى البلاد العام الماضي بعد العثور على أول عش في الولايات المتحدة في ديسمبر 2019. ووقع تفكيكه لاحقا من قبل وزارة الزراعة بولاية واشنطن (WSDA).

والدبابير الآسيوية هي الأكبر في العالم حيث يبلغ طول جناحيها 7 سم وطولها 0.6 سم. ويمكنها قتل البشر إذا لسعوا بما فيه الكفاية، وشكلوا تهديدا لنحل العسل حيث من المعروف أنهم يغزون أعشاشها ويقتلونها.

ووفقا ليانيغا، يمكن أن تبدأ الدبابير القاتلة الإنتاج في الربيع، وسيبدأ "العمال" بعد ذلك في التكاثر وزيادة عدد السكان بحلول مايو أو يونيو.

ومع ذلك، أضاف يانيغا أن الهجرة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة لن تحدث في أي وقت قريبا بناء على البيانات الجغرافية السابقة للأنواع.

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وقالت كارلا سالب من وزارة الزراعة بولاية واشنطن إن الربيع هو الوقت الذي يُعرف فيه ظهور الدبابير الآسيوية.

وأوضحت: "الدبابير القاتلة تتواجد أساسا في الأرض أو الأشجار خلال الشتاء، ثم تبدأ في الظهور في الربيع. ليس لدينا بيانات عن وقت ظهورها على وجه التحديد. لكن رؤيتها الأولى في العام الماضي كانت في مايو".

وبحسبما ورد يخطط المسؤولون في واشنطن، حيث شوهدت الدبابير، لنصب أفخاخ لإبقاء الحشرات القاتلة في الركن الشمالي الغربي من الولاية.

المصدر: RT