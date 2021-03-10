اكتشاف نفق "سري" في ويلز عمره حوالي 900 عام

اكتشف العمال خلال تنفيذهم أعمالا كهربائية في ويلز نفقا "سريا" يعود إلى العصور الوسطى عمره حوالي 900 عام.

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وتشير صحيفة الإندبيندت، إلى أن عمال شركة Western Power Distribution المحلية، اكتشفوا هذا النفق في مقاطعة مونماوثشاير بالقرب من أنقاض دير قديم شيد عام 1131 ، خلال عملية حفر خندق لكابل تحت الأرض.

وتضيف، وقد استخدم الآجر (الطوب) في بناء هذا النفق الذي يبلغ ارتفاعه 1.2 متر، محفورا تحت ممر للمشاة بموازاة نهر صغير. وتشير الشركة إلى أن جميع الخرائط الطوبوغرافية المتاحة ليس فيها أي إشارة لهذا النفق. كما أن السكان المحليين وكذلك السلطات، لا يعلمون أي شيء عنه.

ويشير الخبراء، إلى أن دراسة هذا النفق بصورة مفصلة قد تستغرق "سنوات". ومن جانبهم يشير العمال الذين عثروا على النفق، إلى أنهم لم يروا في حياتهم أبدا شيئا مماثلا "مثيرا للإعجاب".

وقد أبلغت الشركة هيئة التراث الإنجليزي في ويلز، عن اكتشاف النفق، الذي بدأ علماء الآثار بدراسته بصورة نشطة فورا.

المصدر: نوفوستي