قطعة نيزك وُجدت في الجزائر تكشف أسرارا مثيرة للغاية!

وجد تحليل متعمق لتكوين الصخور وعمرها أن قطعة نيزك عثر عليها في رمال الصحراء الجزائرية، قد تكون أقدم من الأرض وتشكّلّت بركانيا.

ويمكن أن يكون النيزك المعروف باسم Erg Chech 002، جزءا من قشرة جسم يعرف باسم كوكب أولي.

وعلى هذا النحو، فإنه يمثل فرصة نادرة لدراسة المراحل الأولى من تكوين الكواكب، ومعرفة المزيد عن الظروف في الأيام الأولى للنظام الشمسي، عندما كانت الكواكب ما تزال تتشكل.

وعُثر على EC 002 في مايو من العام الماضي، على شكل عدة قطع من الصخور بوزن إجمالي يبلغ 32 كغ في بحر رملي Erg Chech جنوب غرب الجزائر. وحُدد بسرعة على أنه غير عادي؛ بدلا من التركيب الغضروفي لمعظم النيازك المستعادة - التي تتشكل عندما تلتصق أجزاء من الغبار والصخور معا - كان نسيجه ناريا، مع شوائب بلورية من البيروكسين.

لذلك صُنّف على أنه achondrite، وهو نيزك مصنوع مما يبدو أنه مادة بركانية، نشأ في جسم تعرض للذوبان الداخلي لتمييز اللب عن القشرة - كوكب أولي، أحد المراحل الوسطى من تكوين الكوكب.

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ومن بين عشرات الآلاف من النيازك التي حُددت، هناك بضعة آلاف فقط - 3179، وفقا لقاعدة بيانات Meteoritical Bulletin - هي آكوندريت.

وتأتي معظم هذه الآكوندريت من واحدة من جسمين أصليين، وهي بازلتية في التكوين. وهذا يعني أنها لا تستطيع إخبارنا كثيرا عن تنوع الكواكب الأولية في النظام الشمسي المبكر.

ومن ناحية أخرى، فإن EC 002 ليس بازلتيا، ولكنه نوع من الصخور البركانية المعروفة باسم أنديسايت، وحُدد من قبل فريق من العلماء بقيادة عالم الكيمياء الجيولوجية جان أليكس بارات، من جامعة ويسترن بريتاني في فرنسا.

ويشير التحلل الإشعاعي لنظائر الألمنيوم والمغنيسيوم إلى أن هذين المعدنين تبلورا قبل حوالي 4.565 مليار سنة، في الجسم الأم الذي تراكم قبل 4.566 مليار سنة. وبالنسبة إلى السياق، يبلغ عمر الأرض 4.54 مليار سنة.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "هذا النيزك هو أقدم صخور بركانية حُللت حتى الآن، ويلقي الضوء على تكوين القشور البدائية التي غطت أقدم الكواكب الأولية".

وعلى عكس البازلت، الذي يتشكل من التبريد السريع للحمم البركانية الغنية بالمغنيسيوم والحديد، يتكون الأنديسايت أساسا من السيليكات الغنية بالصوديوم، وعلى الأرض، على الأقل، يتشكل في مناطق الاندساس، حيث يتم دفع حافة إحدى الصفائح التكتونية تحتها.

وعلى الرغم من أنه نادرا ما يوجد في النيازك، إلا أن الاكتشاف الأخير للأنديسايت في النيازك الموجودة في أنتاركتيكا وموريتانيا، دفع العلماء إلى التحقيق في كيفية حدوثه. وتشير الأدلة التجريبية إلى أنه يمكن أن يتشكل من ذوبان مادة الغضروف.

ونظرا لأن الأجسام الغضروفية شائعة جدا في النظام الشمسي، فمن الممكن أن يكون تكوين الكواكب الأولية ذات قشور الأنديسايت شائعا أيضا. ومع ذلك، عندما قارن الفريق الخصائص الطيفية لـ EC 002 - أي الطريقة التي يتفاعل بها مع الضوء - مع الخصائص الطيفية للكويكبات، لم يجدوا شيئا في النظام الشمسي يطابق النيزك.

ونظرا لأن EC 002 أقدم بقليل من الأرض، فمن الممكن أن يكون أشقاؤها من الكواكب الأولية استمرت في بناء الأرض من خلال عقدة من مادة أكثر كثافة في سحابة الغبار التي تدور حول الشمس الصغيرة.

وعلى الرغم من أننا نتمتع بإحكام جيد حول كيفية ولادة الكواكب الصغيرة، والتي تنمو على مدى ملايين السنين حيث تلتصق كتل الصخور والغبار معا، إلا أن تفاصيل العملية غامضة بعض الشيء.

ويمثل EC 002 فرصة رائعة لتحسين فهمنا لكيفية خروج نظامنا المنزلي من الغبار.

ونُشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت