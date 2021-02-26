الجيش الروسي يتسلم رادارا لكشف الدرونات الصامتة

سيتسلم الجيش الروسي قريبا رادارا حديثا من طراز "فالداي" من شأنه أن يبحث عن الدرونات العاملة بنظام السبات، أي أنها لا ترسل ولا تستقبل أية إشارات.

وقال رئيس إدارة المبتكرات في وزارة الدفاع الروسية العميد أندريه غونتشاروف في حديث أدلى به يوم 26 فبراير لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن الاختبارات الحكومية للرادار الجديد قد انتهت وأوضح أن "فالداي" عبارة عن أداة فعالة لمكافحة الدرونات الصامتة البطيئة وصغيرة الحجم.

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وأضاف إن إدارته قد أعدت اقتراحات بتزويد وحدات الجيش الروسي بالرادار من هذا النوع.

مع ذلك أعلن غونتشاروف أن الخبراء العسكريين في إدارته قد صمموا هوائيا مقاوما للتشويش من طراز "كوميتا" تزود به حاليا غالبية الدرونات الصديقة.

ومن مميزات الهوائي قدرته الفائقة على مقاومة التشويش اللاسلكي الإلكتروني المعادي.

وأوضح العميد أن "كوميتا" هو رد غير متناظر على استخدام العدو لوسائل الإسكات الإلكتروني اللاسلكي ضد الدرونات الصديقة التي تستقبل إشارات الملاحة الفضائية.

ومضى غونتشاروف قائلا إن الطائرات الحربية المأهولة يمكن أن تزود أيضا بالهوائي الجديد. وأشار إلى أنه لا يستطيع رفع الستار عن مواصفات أخرى للهوائي، كونها سرية.

المصدر: سلاح روسيا