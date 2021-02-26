 
مباشر
عاجل
لافروف: واشنطن أبلغت موسكو بغاراتها الجديدة على سوريا قبل دقائق من شنها

إيران تكشف عن نموذج واعد للدرون الضارب

العلوم والتكنولوجيا

إيران تكشف عن نموذج واعد للدرون الضارب
PERSIAN_REPOR Youtube. com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/puoa

كشفت إيران لأول مرة عن نموذج واعد لدرونها الضارب الجديد من طراز"كامان – 22"

إقرأ المزيد
شاهد طائرة مسيرة هجومية جديدة كشفت عنها إيران
شاهد طائرة مسيرة هجومية جديدة كشفت عنها إيران

وسيستخدم الدرون الجديد، حسب الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، في سلاح الجو الإيراني. أما شبكات التواصل الاجتماعي التي نشرت صورا فوتوغرافية لنموذج الدرون الضارب فأفادت بأنه قادر على البقاء في الجو لمدة يوم واحد ويبلغ مدى عمله 3000 كيلومتر وبمقدوره أن ينقل حمولة قتالية بوزن 300 كيلوغرام.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية كذلك القنابل الموجهة من طراز "سديد" وقنبلتين موجهتين أصغر عيارا تشبهان قنبلة "بالابان" الإيرانية. كما أظهرت الصور الفوتوغرافية حاوية تضم أجهزة إلكترونية وتركب في أسفل الدرون.

وأشارت بعض المصادر إلى أن درون "كامان – 22" قد يكون نسخة مصغرة  لدرون MQ-1 Predator الأمريكي أو نموذجه المطور MQ-9 Reaper.

ولم يستبعد الخبير الروسي أن تدخل في النموذج المكشوف بعض التعديلات بعد انتهاء اختباره.

المصدر: سلاح روسي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا