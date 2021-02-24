الصين.. العثور على حفريات فطرية يعود تاريخها إلى 630 مليون عام

اكتشف علماء من الصين والولايات المتحدة حفريات فطرية يعود تاريخها إلى 630 مليون عام في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين.

وفي تصريحات لوكالة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، قال أحد مؤلفي الدراسة التي نشرت الشهر الماضي في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، والتي قادها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة فرجينيا للتقنية، إنه عثر على الحفريات في كهفين من الحجر الجيري.

وأشار بانغ كه، وهو أستاذ مساعد في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات لدى الأكاديمية الصينية للعلوم، إلى أن العلماء جمعوا 20 عينة تحتوي على آلاف من شعيرات تشبه الخيوط كل منها أقل سمكا من الشعرة.

وتابع قائلا إن السجل الأقدم السابق للفطريات الأرضية المكتشفة في إسكتلندا لفت إلى ظهور الفطريات منذ حوالي 410 ملايين عام، قائلا إن الاكتشاف الجديد "سيعيد ضبط الجدول الزمني للوقت الذي استعمر فيه هذا الكائن الأرض".

وقال بانغ: "يعد الماء بالنسبة لتطور الأرض نقطة تحول مهمة في تاريخ الحياة، حيث كانت الفطريات هي الرائدة. إن الفطريات الأرضية المذهلة التي يبلغ عمرها 630 مليون عام كانت موجودة قبل أقدم النباتات الأرضية بأكثر من 100 مليون سنة"، مؤكدا أهمية هذا الاكتشاف في معرفة تطور الحياة على الأرض.

ويعد هذا أقدم دليل أحفوري يتم العثور عليه للفطريات الأرضية على الإطلاق، ما يشير إلى أن أسلاف الفطريات، بما في ذلك الخمائر والعفن وعيش الغراب، استعمرت الأرض قبل نحو 200 مليون عام مما كان يعتقد سابقا.

المصدر: "شينخوا"