الروس ينتجون بلازما شبيهة بتلك التي تحيط بالثقوب السوداء

قال العلماء في الجامعة االنووية الروسية إن قرصا يحيط بثقب أسود يعد من أقوى مصادر الأشعة السينية، إذ أن تلك الأقراص عبارة عن مادة تسخن كي تتحول إلى بلازما وتسقط على الثقب الأسود.

واستطاع العلماء الروس واليابانيون والفرنسيون أن يحصلوا في ظروف المختبر على كمية محدودة من البلازما المماثلة لتلك التي يحتوي عليها القرص الساخن الذي يحيط بالثقب الأسود.

إقرأ المزيد

وقال مساعد الأستاذ في معهد تكنولوجيات البلازما والليزر التابع لجامعة الفيزياء الفلكية (الجامعة النووية) الروسية، فيليب كورنييف، إن فرادة التجربة تنحصر في توافق مواصفات البلازما التي أنتجها العلماء مع المواصفات الطبيعية للبلازما التي تحيط بالثقوب السوداء.

وحسب العلماء فإن الحقل المغناطيسي الشديد الذي تصل نسبة تحريضه بضعة آلاف تسلا يعد عاملا يلعب دورا رئيسا في تكوين مصادر الأشعة السبنية المذكورة.

وكانت الغاية من التجربة فحص أساليب تشكيل مثل هذه الحقول المغناطيسية والتي وضعها العلماء الروس والفرنسيون.

وقال، كورنييف، إن "التجربة أظهرت أن الأساليب التي وضعها العلماء لا تسمح بتكوين الحقول المغناطيسية فائقة الشدة غير المسبوقة فحسب بل ومحاكاة حالة البلازما ذات الكثافة الفائقة من الطاقة الكهرومغناطيسية والتي تنشأ فيها.

تقوم فكرة الأسلوب، حسب العلماء، على ظاهرة انعكاس شعاع ليزر قوي من السطح الداخلي للهدف حلزوني الشكل.

واستخدمت قطعة من الرقائق الرفيعة بقطر مئات ميكرونات كهدف تؤثر عليه نبضة ليزر بقوة 330 جول وطول بيكو ثانية واحدة. وامتصت الرقائق نبضة الليزر تماما مشكلة داخلها البلازما النسبية والحقل المغناطيسي بقوة التحريض التي تفوق ألفي تسلا.

واستغرق تأثير الليزر على الهدف 10 ثوان فقط ، ما أدى إلى ارتفاع قوة النبضة إلى حد يزيد عن قوة الطاقة كلها التي تستهلكها الأرض بمقدار 20 مرة. وتسبب هذا الأمر في تكوين البلازما ذات درجة حرارة بمليارات الدرجات المئوية وكثافة 1018 جسيما على سنتيمتر مكعب لمدة بضعة بيكو ثوان.

وكان حجم البلازما الساخنة الممغنطة كبيرا ليكتسب مواصفات البلازما الطبيعية التي تتكون بالقرب من الثقب الأسود.

وقال العلماء إن الأسلوب الجديد الخاص بتكوين الحقول المغناطيسية فائقة الشدة سيساعد في وضع تكنولوجيا من شأنها تشكيل حزم موجهة من الجسيمات المحلقة بسرعة قريبة من سرعة الضوء واستخدامها فيما بعد في مجالي الأمن والطب.

المصدر: تاس