دراسة: تحوّر بروتين spike يجعل SARS-CoV-2 أكثر عدوى بثماني مرات من الفيروس الأصلي

تعد الطفرة في البروتين spike لـ SARS-CoV-2، واحدة من الطفرات الجينية العديدة في المتغيرات المعنية التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وتجعل هذه الطفرة الفيروس معديا في الخلايا البشرية ما يصل إلى ثمانية أضعاف مقارنة بما هو عليه في الفيروس الأولي الذي نشأ في الصين، وفقا لبحث نشر في مجلة eLife.

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وتؤكد الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة نيويورك، ومركز نيويورك للجينوم، ومستشفى ماونت سيناي، النتائج التي تفيد بأن طفرة D614G تجعل SARS-CoV-2 أكثر قابلية للانتقال.

وقال نيفيل سانجانا، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة نيويورك، أستاذ علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، وعضو هيئة التدريس الأساسي في مركز الجينوم في نيويورك: "في الأشهر التي مرت منذ أن أجرينا هذه الدراسة في البداية، نمت أهمية طفرة D614G: وصلت الطفرة إلى انتشار شبه عالمي وتم تضمينها في جميع المتغيرات الحالية المثيرة للقلق. إن التأكيد على أن الطفرة تؤدي إلى مزيد من القابلية للانتقال قد يساعد في تفسير، جزئيا، سبب انتشار الفيروس بهذه السرعة خلال العام الماضي".

ومن المحتمل ظهور طفرة D614G في بروتين spike لـ SARS-CoV-2، الذي يشار إليه عادة باسم "البديل G"، في أوائل عام 2020، وهو الآن الشكل الأكثر انتشارا وهيمنة من فيروس SARS-CoV-2 عبر الولايات المتحدة وفي العديد من البلدان حول العالم.

ومع انتشار الطفرات المتعددة، عمل الباحثون على فهم الأهمية الوظيفية لهذه الطفرات وما إذا كانت تغير بشكل هادف مدى عدوى الفيروس أو فتكه.

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وفي هذه الدراسة، أدخل الباحثون فيروسا يحمل طفرة D614G إلى خلايا الرئة والكبد والقولون البشرية. كما قاموا بإدخال نسخة "النوع البري" من فيروس كورونا، نسخة الفيروس دون الطفرة الموجودة في وقت مبكر في الوباء، في نفس أنواع الخلايا للمقارنة.

ووجدوا أن متغير D614G زاد من انتقال الفيروس أو انتقاله إلى ثمانية أضعاف مقارنة بالفيروس الأصلي. ووجد الباحثون أيضا أن الطفرة البروتينية جعلت الفيروس أكثر مقاومة للانقسام أو الانقسام بواسطة بروتينات أخرى.

ويوفر هذا آلية ممكنة لزيادة قدرة المتغير على إصابة الخلايا، حيث أدى المتغير الأكثر صلابة إلى نسبة أكبر من بروتين spike السليم لكل فيروس.

وقال تريستان جوردان، باحث ما بعد الدكتوراه في مختبر TenOever في مستشفى ماونت سيناي: "من خلال إعدادنا التجريبي، يمكننا تقييم مساهمة G614 والطفرات الأخرى على وجه التحديد في زيادة انتشار SARS-CoV-2".

وقال زاركو دانيلوسكي، زميل ما بعد الدكتوراه في مختبر سانجانا في جامعة نيويورك ومركز الجينوم في نيويورك والمؤلف الأول المشارك للدراسة، إن "بياناتنا التجريبية كانت لا لبس فيها إلى حد كبير، فمتغير D614G يصيب الخلايا البشرية بكفاءة أكبر بكثير من النوع البري".

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وتنضم نتائج الفريق إلى إجماع متزايد بين العلماء على أن البديل D614G أكثر عدوى، وقد تجلى ذلك أيضا في الدراسات التي ظهرت في مجلة Cell بواسطة باحثين في مختبر لوس ألاموس الوطني، وفي مجلة Nature بواسطة باحثين في جامعة نورث كارولينا، وفي العلوم بواسطة باحثين في جامعة تكساس. ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير وانتشاره السريع لهما تأثير إكلينيكي على تطور مرض "كوفيد-19"، حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن متغير D614G لا يرتبط بمرض أكثر خطورة أو دخول المستشفى.

ولاحظ الباحثون أن النتائج المتعلقة بزيادة قابلية الانتقال لمتغير D614G قد تؤثر على تطوير لقاح "كوفيد-19.

وتم إنشاء اللقاحات بترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء، وكذلك اللقاحات قيد التطوير، باستخدام تسلسل spike الأصلي، والدراسات جارية لفهم مدى فعالية هذه اللقاحات في الحماية من المتغيرات التي ظهرت في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، والتي تحتوي جميعها على طفرة D614G.

ويشير العمل الأخير من مجموعات أخرى إلى أن اللقاحات الأولية باستخدام شكل D614 من spike يمكن أن تحمي من الشكل الأحدث من G614، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لفهم كيفية تفاعل الطفرات المتعددة مع بعضها البعض والتأثير على الاستجابة المناعية.

المصدر: phys.org