بسبب أزمة كورونا: تراجع مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال 2020

أظهر تقرير دولي حديث لمؤسسة "أي دي سي" البحثية العالمية تراجعا في مبيعات الهواتف الذكية في جميع أسواق الاتصالات حول العالم قرابة 1.3 مليار وحدة في العام 2020.

وحسب التقرير فإن نسبة التراجع بلغت 6%، وذلك لدى المقارنة بمبيعاتها المسجلة في العام السابق 2019 عندما بلغت قرابة 1.4 مليار وحدة.

ويخالف هذا التراجع بهذه النسبة توقعات مراقبين في بداية أزمة كورونا في العالم، والتي كانت تشير إلى أن هذه السوق ستشهد تراجعا كبيرا بنسبة تتجاوز 25 %، بسبب الاغلاقات والاجراءات التي اتخذت في معظم دول العالم بسبب الكورونا، إلا أن مبيعات الهواتف الذكية بدأت تشهد تعافيا خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي.

ووفقا للتقرير نفسه فقد زاد الاقبال على سوق الهواتف الذكية، بسبب العروض الترويجية القوية، وشعبية الهواتف منخفضة إلى متوسطة السعر، واقبال الناس على أجهزة الهواتف الذكية منخفضة التكلفة بسبب اقبال الناس والطلاب على تطبيق مفهوم التعلم عن بعد، وزيادة اقبال المستخدمين في الاعتماد على هذه الأجهزة إلى جانب أجهزة الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية للتواصل وتسيير أمور الحياة والعمل عن بعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات