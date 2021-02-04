ما مدى ثراء رئيس أمازون السابق مقارنة بمنافسين أمثال إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ وغيرهما؟

تنحى مؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي جعلته ذات يوم أغنى رجل في العالم.

ونظرا لأن بيزوس يهدف إلى تركيز "الوقت والطاقة" على مشاريع جديدة بعيدا عن "أمازون"، فقد دُرس مدى قيمة ثروته عندما اصطف مع منافسيه في مجال التكنولوجيا.

إيلون موسك (208 مليارات دولار)

احتل موسك عناوين الصحف مؤخرا لتفوقه على جيف بيزوس، ليصبح أغنى رجل في العالم بأسره. وكل هذا بفضل شركته الضخمة "تسلا" وكذلك "سبيس إكس".

وساعدت الزيادة في سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، الملياردير موسك على الوصول إلى القمة.

وفي سن 49 عاما، تقدر ثروته الصافية بـ 208 مليارات دولار.

جيف بيزوس (197 مليار دولار)

وفقا لمؤشر Bloomberg Billionaires الذي يُحدّث بانتظام، يعد بيزوس الآن ثاني أغنى شخص في العالم.

ويقال إن ثروة الرجل الأمريكي البالغ من العمر 57 عاما، تبلغ 197 مليار دولار.

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وأسس "أمازون" في 1994 كمحل لبيع الكتب على الإنترنت، وكان مقره في مرآبه.

ويتنحى بيزوس عن منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في "أمازون"، وسيتولى رجل يدعى آندي جاسي منصب الرئيس التنفيذي. ويشغل جاسي حاليا منصب الرئيس التنفيذي لخدمات "أمازون ويب".

بيل غيتس (134 مليار دولار)

اعتاد بيل غيتس أن يكون معروفا بأنه أغنى رجل في العالم.

وشارك رجل الأعمال الأمريكي في تأسيس شركة مايكروسوفت في عام 1975. ويبلغ من العمر 65 عاما وثروته 134 مليار دولار.

مارك زوكربيرغ (101 مليار دولار)

يُعرف بأنه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لعملاق الشبكات الاجتماعية "فيسبوك".

وتمتلك "فيسبوك" الآن كل من "واتس آب" و"إنستغرام" أيضا.

وأثناء وجوده في جامعة هارفارد، أطلق زوكربيرغ موقعا يسمى Face Mash، صنف فيه الطلاب جاذبية زملائهم في الفصل.

وفي الفصل التالي بدأ العمل على نسخة مبكرة من "فيسبوك".

وأطلق الشاب البالغ من العمر 36 عاما الشبكة الاجتماعية من غرفة سكنه في 4 فبراير 2004، بمساعدة زملائه الطلاب.

وفي عام 2020، كان لدى "فيسبوك" أكثر من ملياري مستخدم شهريا.

ويُقال حاليا إن قيمة ثروة زوكربيرغ تبلغ 101 مليار دولار.

لاري بيج (89.4 مليار دولار)

يبدو أن لاري بيج يستحق أكثر قليلا من المؤسس المشارك الآخر لـ غوغل.

وتقدر ثروته الصافية بحوالي 89.4 مليار دولار. ويبلغ الآن من العمر 47 عاما، وأسس شركة غوغل مع سيرغي برين في عام 1998.

سيرغي برين (86.5 مليار دولار)

شارك عالم الكمبيوتر ورائد الأعمال عبر الإنترنت، سيرغي برين، في تأسيس غوغل مع لاري بيج.

وتبلغ ثروة الرجل البالغ من العمر 47 عاما، 86.5 مليار دولار.

جاك دورسي (13.1 مليار دولار)

هو الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، عملاق الوسائط الاجتماعية الذي شارك في تأسيسه. ويبلغ من العمر 44 عاما، وتبلغ ثروته الصافية حوالي 13.1 مليار دولار.

المصدر: ذي صن