اكتشاف تمثال مدهش لنسر محفوظ جيدا في "المعبد العظيم"

أعلن علماء آثار من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) عن اكتشاف منحوتة أزتيك مدهشة عمرها 600 عام تصور نسرا ذهبيا في معبد قديم في المكسيك.

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والنسر، الذي يبلغ قياسه 106 سم × 70 سم، هو أكبر تمثال منحوت على الإطلاق في المعبد.

وتم نحت النسر في أرضية مبنى عند سفح تيمبلو مايور، المعبد الأيقوني على شكل هرم والذي تم بناؤه في قلب مدينة تينوشتيتلان عاصمة الأزتك القديمة وهو الآن في مكسيكو سيتي الحديثة.

وابتكر الفنانون النحت البارز، وهو نوع من المنحوتات ذات الصور المنحوتة من خلفية حجرية، في منتصف القرن الخامس عشر في عهد موكتيزوما الأول.

واكتشف علماء الآثار من المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ النقش في فبراير 2020 كجزء من الموسم التاسع من مشروع Templo Mayor، وهو عملية تنقيب مستمرة في الموقع المقدس.

وقالت أليخاندرا فراوستو غيريرو، وزيرة الثقافة المكسيكية في بيان: "إنها قطعة جميلة للغاية تُظهر الأسرار العظيمة التي لم يكشفها لنا Templo Mayor في المكسيك. وبفضل جهود علماء الآثار وتفانيهم، يمكننا الاستمرار في استعادة تاريخنا وذاكرتنا".

وكان Templo Mayor، المعروف أيضا باسم المعبد العظيم، عبارة عن هيكل هرمي ضخم يقع في وسط تينوتشتيتلان التي كانت قلب دين وثقافة الأزتك. وفي قمته كان هناك مصليتان مخصصتان لهويتزيلوبوتشتلي إله الشمس والحرب وراعي المدينة أيضا، وإله المطر تلالوك. وكان المعبد واحدا من 78 مبنى كانت تشكل منطقة تينوكيتلان المقدسة.

وقالت كارولين دودس بينوك، مؤرخة الأزتك في جامعة شيفيلد في إنجلترا، لموقع "لايف ساينس" في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بالنسبة إلى الأزتيك، كان Templo Mayor في قلب الأكوان المادية والأسطورية والروحية".

وقام زعيم الأزتك إيتزكواتل، الذي حكم بين عامي 1427 و1440، ببناء المعبد لأول مرة في بداية القرن الخامس عشر. وقدم الحكام اللاحقون موكتيزوما الأول (الذي حكم من 1440 إلى 1469) وأهويتزوتل (الذي حكم من 1486 إلى 1502) مساهمات كبيرة في المعبد.

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ووقع نحت النسر البارز في أرضية أحد المباني المجاورة لـ Templo Mayor وكان مغطى بطابق آخر تم بناؤه فوقه خلال فترة حكم أهويتزوتل (Ahuítzotl).

وقال رودولفو أغيلار تابيا، عالم الآثار في المعهد الذي قاد التحقيق، في البيان: "هذا هو السبب في أنه يتمتع بحالة جيدة من الحفظ. إنه عنصر لم يره الإسبان قط".

واليوم، يقع تمثال النسر المذهل تحت تقاطع شارعين في مكسيكو سيتي. ومع ذلك، عندما تم بناؤه، كان الهيكل سيجلس عند قاعدة المنحدر الجنوبي لمعبد Templo Mayor. وكان من الممكن أيضا أن يكون على المحور المركزي، وهو خط يربط كنيسة هويتزيلوبوتشتلي في قمة Templo Mayor وتمثال عملاق لأخته، الإلهة كويولكساوهكي، في الأسفل.

وكان النسر الذهبي (Aquila chrysaetos)، المعروف أيضا باسم "itzcuauhtli"، أو النسر البركاني، بلغة الناواتل التي يتحدثها السكان الأصليون في وسط المكسيك، رمزا مهما في ثقافة الأزتك.

وبحسب المؤرخة بينوك: "كان النسر مخلوقا مقدسا في فكر الأزتك، ويُعتقد أنه كان موجودا عند ولادة الشمس (ومن ثم، ظهرت أطراف الجناح" المحترقة "السوداء) وكان رمزا لأحد أوامر المحاربين النخبة في ثقافة الأزتك".

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وارتبط الطائر الجارح بشكل متكرر بهويتزيلوبوتشتلي، وقد يكون وضع النقوش البارزة صدى لأسطورة مهمة حول الإله.

وأشارت بينوك: "وفقا للتاريخ الأسطوري للأزتيك، هزم هويتزيلوبوتشتلي أخته كويولكساوهكي وألقى بها أسفل جبل، حيث سقطت إلى أشلاء. وهذا التاريخ تكرر من خلال التضحية البشرية في Templo Mayor، حيث تم إلقاء جثث الضحايا على الدرج".

وتابعت بينوك بأن نحت النسر عند سفح Templo Mayor بالقرب من تمثال كويولكساوهكي ربما كان إشارة إلى كل من هذه القصة والتضحيات البشرية الحقيقية التي تم تنفيذها هناك.

ويشبه النحت البارز صورة نسر ذهبي في Codex Borgia، وهي مخطوطة شهيرة من الأزتك يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر.

وتماما كما في Codex Borgia، يبدو ريش النسر المكتشف حديثًا مثل سكاكين الذبيحة، وفقا للباحثين.

وقالت بينوك: "يواصل مشروع Templo Mayor إلقاء رؤى رائعة حول ثقافة الأزتك. ويضيف هذا النسر طبقة أخرى لفهمنا للطرق التي رأى بها الأزتيك تاريخهم الأسطوري في صميم معتقداتهم وطقوسهم".

المصدر: لايف ساينس