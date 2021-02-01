أسطول البحر الأسود الروسي يتسلم سفينة جديدة مزودة بصواريخ" كاليبر"

دخلت سفينة "غرايفورون" الصغيرة الصاروخية رسميا تشكيلة أسطول البحر الأسود الروسي.

وذلك بعد مباركة علم القديس أندراوس البحري في كاتدرائية "ميكائيل" في ميناء سيفاستوبول الروسي ورفعه على صارية السفينة بحضور النائب الأول للقوات البحرية الروسية، ألكسندر فيتكو.

وقال قائد أسطول البحر الأسود الروسي، إيغور أوسيبوف، في كلمة ألقاها في مراسم مباركة علم السفينة إن أسطوله سيتسلم العام الجاري 10 سفن جديدة.

يذكر أن السفن الصاروخية الصغيرة من مشروع 21631 التي بدأ بناؤها للبحرية الروسية منذ عام 2010 تعد سفنا متعددة المهام يمكن استخدامها في النهر والبحر على حد سواء. وقد تم تزويدها بأحدث النماذج من المدفعية والصواريخ، بما فيها صواريخ "كاليبر إن كا" المجنحة.

وستصبح "غرايفورون" سفينة صاروخية صغيرة رابعة من مشروع 21631 في تشكيلة أسطول البحر الأسود الروسي بعد سفن "إنغوشيا" و" فيشني فولوتشوك" و"أوريخوفو زويفو" من المشروع نفسه.

يذكر أن مدى إبحار السفن الصاروخية من مشروع 21631 بسرعة 12 عقدة بحرية يبلغ 2500 ميل بحري، إزاحتها 850 طنا، طولها 74 مترا.

المصدر" سلاح روسيا