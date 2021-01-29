 
مباشر

القاذفة الصينية الجديدة قد تكون نسخة من "سو-34" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

القاذفة الصينية الجديدة قد تكون نسخة من
Sputnik Aleksandr Vilf
قاذفة "سو-34"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnr4

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية لإحدى القاذفات الصينية الواعدة من جيل جديد.

وأجمع الخبراء الأجانب على أن تلك الطائرة تشبه تماما قاذفة "سو- 34" الروسية. ومن الصعب القول الآن بالطبع ما مدى تشابه الطائرة الحقيقية التي ستنتجها الصناعة الحربية الصينية للصورة الفوتوغرافية المنشورة. لكن تلك الصناعة قد استوعبت إنتاج نسخ صينية من الطائرات الحربية سوفيتية وروسية الصنع مثل "سو-27" و" سو-33". لذلك فإن الخبراء لا يستبعدون أن تنتج الصين نسخة لقاذفة "سو – 34" الروسية.

وأعاد الخبراء إلى الأذهان أن الجيش الصيني يستخدم في الوقت الراهن قاذفة Xian JH-7 التي أنتجت على أساس تكنولوجيات السبعينيات ولا يمكن اعتبارها حديثة، مع العلم أن عددها في سلاح الجو الصيني بلغ 200 طائرة. لذلك من غير المستبعد أن تحل القاذفة التي نشرت شبكات التواصل الاجتماعي الصينية صورة فوتوغرافية لها ستحل محلها.

يذكر أن الجيش الصيني كشف في وقت سابق عن قاذفة H-20 الاستراتيجية الصينية التي تشبه ملامحها  طائرتي "بي – 2" و"بي – 21" الأمريكيتين.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا