القاذفة الصينية الجديدة قد تكون نسخة من "سو-34" الروسية

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية لإحدى القاذفات الصينية الواعدة من جيل جديد.

وأجمع الخبراء الأجانب على أن تلك الطائرة تشبه تماما قاذفة "سو- 34" الروسية. ومن الصعب القول الآن بالطبع ما مدى تشابه الطائرة الحقيقية التي ستنتجها الصناعة الحربية الصينية للصورة الفوتوغرافية المنشورة. لكن تلك الصناعة قد استوعبت إنتاج نسخ صينية من الطائرات الحربية سوفيتية وروسية الصنع مثل "سو-27" و" سو-33". لذلك فإن الخبراء لا يستبعدون أن تنتج الصين نسخة لقاذفة "سو – 34" الروسية.

A visual a new Chinese fighter-bomber has appeared. You don't need to be a great connoisseur of aviation technology, so you don't have to guess which concept the Chinese "copied" to make their next-generation tactical bomber. pic.twitter.com/8wKLR1aht1 — ZOKA (@200_zoka) January 28, 2021

وأعاد الخبراء إلى الأذهان أن الجيش الصيني يستخدم في الوقت الراهن قاذفة Xian JH-7 التي أنتجت على أساس تكنولوجيات السبعينيات ولا يمكن اعتبارها حديثة، مع العلم أن عددها في سلاح الجو الصيني بلغ 200 طائرة. لذلك من غير المستبعد أن تحل القاذفة التي نشرت شبكات التواصل الاجتماعي الصينية صورة فوتوغرافية لها ستحل محلها.

يذكر أن الجيش الصيني كشف في وقت سابق عن قاذفة H-20 الاستراتيجية الصينية التي تشبه ملامحها طائرتي "بي – 2" و"بي – 21" الأمريكيتين.

المصدر: سلاح روسيا