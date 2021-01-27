الدفاع الروسية تنشر فيديو للإنزال الجوي الجماعي

عرضت وزارة الدفاع الروسية يوم 26 يناير مقطع فيديو أظهر الإنزال الجوي الجماعي للمظليين والمعدات الحربية في مقاطعة كوستروما الروسية.

وأظهر الفيديو كافة مراحل إنزال عربات المشاة القتالية "بي إم دي – 4" بدءا من تحميلها في طائرة " إيل – 76 إم دي" وانتهاء بهبوطها على الأرض. كما أظهر الإنزال الجماعي للمظليين من الطائرة نفسها.

وأشار بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية إلى إن الفاصل الزمني بين قفزة وأخرى للمظليين لم تتخط ثانية واحدة، مع العلم أن سرعة الطائرة بلغت 360 كيلومترا في الساعة.

يذكر أن عربة المشاة القتالية "بي إم دي – 4 إم" تزن 14 طنا. وتم تسليحها بمدفع عيار 100 ملم الذي يمكن أن يطلق 34 ذخيرة أو 4 صواريخ من طراز "أركان". وتزود المدرعة أيضا بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم.

وبمقدور المدرعة أن تسير بسرعة 70 كلم/ساعة على الطريق المعبدة أو بسرعة 10 كلم/ساعة على سطح الماء. ويضم طاقمها 3 أفراد بالإضافة إلى 5 أفراد من المظليين.

المصدر:تاس