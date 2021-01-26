روسيا تحدّث إحدى غواصاتها القتالية وتعيدها للخدمة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسي أن الخبراء في البلاد مستمرون في العمل على تحديث غواصة قتالية متعددة المهام، لإعادتها إلى الخدمة في أسطول البحر الأسود.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة أن "الخبراء في المصنع الحكومي الروسي رقم 13 التابع لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبل مستمرون في تطوير وتحديث غواصة Alrosa النووية المطورة في إطار المشروع 877В".

وأضاف البيان "لقد تم الانتهاء من 80% من الأعمال الضرورية لتحديث الغواصة، ومن المفترض أن تنتهي أعمال الإصلاح والتحديث العام الجاري لتعود الغواصة إلى الخدمة لصالح أسطول البحر الأسود".

وتبعا للخدمة الصحفية للمصنع المذكور فإن خبراءه يعملون حاليا على 45 مشروعا لإصلاح وتطوير السفن والغواصات، منها سفينة "لادني" للدوريات العسكرية، وسفن الإنزال العسكرية الكبيرة Orsk وYamal وAzov، وجميع هذه المشاريع تنفذ في إطار اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.

وكانت روسيا قد طورت غواصة Alrosa الشهيرة في أحد أحواض بناء السفن بمدينة نيجني نوفغورود، وأدخلتها الخدمة لصالح الجيش في ديسمبر 1990.

ويبلغ طول هذه الغواصة 76.2 م، وعرضها 9.9 م، ومقدار إزاحتها للمياه 2300 طن، كما يمكنها الغوص إلى أعماق تصل إلى 300 متر والحركة بسرعة 17 عقدة بحرية.

وتسلحت هذه الغواصة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا