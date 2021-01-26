دراسة تكشف ما تبدو عليه صغار التيرانوصورات عندما تفقس!

أظهرت دراسة نُشرت يوم الاثنين أن صغار التيرانوصورات كانت بحجم كلاب "كولي بوردر" عندما بدأت خطواتها الأولى، على الرغم من قدرتها على النمو حتى 40 قدما.

وتوصل فريق من علماء الحفريات إلى هذا الاكتشاف من خلال فحص أول أحافير معروفة لأجنة التيرانوصورات.

وقال عالم الحفريات في جامعة إدنبرة، غريغ فونستون، في بيان: "هذه العظام هي النافذة الأولى في الحياة المبكرة للديناصورات وهي تعلمنا حجم ومظهر صغار التيرانوصورات".

واستخدم الباحثون، بقيادة فونستون، البقايا المتحجرة لعظم فك صغير ومخلب، اكتُشفت في مونتانا وألبرتا بكندا، وقاموا بعمل مسح ثلاثي الأبعاد لتحليل العظام.

🦖 Experts have discovered that some baby #tyrannosaurs - largest #predators ever to walk the #Earth - were only the size of a #BorderCollie when they took their first steps.



🥚 The team’s findings suggest that Tyrannosaur #Eggs were around 17 " long.



➡️ https://t.co/W2CrKdlKpFpic.twitter.com/1nrxvLN1L4 — School of GeoSciences @ University of Edinburgh (@GeosciencesEd) January 25, 2021

وتشير النتائج إلى أن المخلوقات الآكلة للحوم - أقارب ديناصورات T-Rex التي عاشت قبل أكثر من 70 مليون سنة - كانت بطول 3 أقدام فقط عندما تفقس.

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وهذا من شأنه أن يجعلها بحجم سلالة الكلاب الشائعة - وأكبر بكثير من صغار الديناصورات التي شوهدت وهي تفقس في أفلام مثل "Jurassic Park".

وكتب فونستون في مدونة حول البحث: "كان من الممكن أن تكون التيرانوصورات من بين أكبر الحيوانات التي تفقس من بيضة على الإطلاق".

وقدر فريقه أيضا أن بيض التيرانوصور كان بطول 17 بوصة تقريبا - وهو اكتشاف قال الباحثون إنه يمكن أن يساعد في التعرف على مثل هذا البيض بسهولة أكبر في المستقبل، واكتساب نظرة ثاقبة عن عادات التعشيش للمخلوقات.

وأظهر المزيد من التحليل أن الديناصورات ولدت بسمات جسدية مميزة، بما في ذلك "الذقن الواضح" - ما يجعلها تبدو "بشكل ملحوظ مثل والديها"، والتي يمكن أن يصل وزنها إلى 8 أطنان عندما تصبح بالغة، كما قال الباحثون.

وكتب فونستون: "هذه ليست سوى الأدلة الأولى لفهم الديناصورات الصغيرة، لكننا نعرف الآن أين نبحث، وعما نبحث".

ونشرت الدراسة في المجلة الكندية لعلوم الأرض، وضمت باحثين من جامعات ألبرتا وكالغاري ومونتانا وتشابمان في كاليفورنيا.

المصدر: نيويورك بوست