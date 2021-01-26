صانعو "صوفيا" يخططون لإنتاج آلاف الروبوتات "النابضة بالحياة" بحلول نهاية عام 2021

مع وجهها النابض بالحياة وروح الدعابة غير العادية التي تتميز بها، تعد صوفيا (Sophia) واحدة من أشهر الروبوتات حول العالم.

مع وجهها النابض بالحياة وروح الدعابة غير العادية التي تتميز بها، تعد صوفيا (Sophia) واحدة من أشهر الروبوتات حول العالم.

Makers of Sophia the robot plan a mass rollout https://t.co/sn7T4N3wGRpic.twitter.com/ousQsWxEWs — Reuters (@Reuters) January 25, 2021

والآن، كشفت شركة Hanson Robotics ومقرها هونغ كونغ، وصانعة صوفيا، عن خطط طموحة لإنتاج آلاف الروبوتات على نطاق واسع بحلول نهاية العام 2021، لاستخدامها في قطاعات متعددة.

وتقول الشركة إنها ستكثف إنتاج أربعة نماذج من الروبوتات الخاصة بها، بما في ذلك صوفيا وروبوتها الجديد "غريس" (Grace )، الذي سيتم بيعه للاستخدام في قطاع الرعاية الصحية.

وتأمل الشركة في أن توفر روبوتاتها النابضة بالحياة رفقة لأولئك الذين يعانون من العزلة الاجتماعية وسط جائحة Covid-19.

وقال ديفيد هانسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hanson Robotics: "روبوتات صوفيا وهانسون فريدة من نوعها لكونها شبيهة بالإنسان".

ويمكن أن يكون ذلك مفيدا جدا خلال هذه الأوقات التي يكون فيها الناس منعزلين اجتماعيا بشكل رهيب.

يعتقد الدكتور هانسون أن الحلول الروبوتية للوباء لا تقتصر على الرعاية الصحية، ولكنها يمكن أن تساعد العملاء في صناعات مثل البيع بالتجزئة وشركات الطيران أيضا. وهي نتيجة من شأنها تحسين النتيجة النهائية لشركته ولكنها تعرض للخطر القوى العاملة العالمية المضطربة بالفعل والتي تعرضت لضربات غير مسبوقة في عام 2020.

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وقال: "سيحتاج عالم كوفيد-19 إلى المزيد والمزيد من الأتمتة للحفاظ على سلامة الناس".

وأضاف هانسون إنه يهدف إلى بيع "آلاف" الروبوتات في عام 2021، كبيرة وصغيرة، دون تقديم رقم محدد، ورفض الخوض في مزيد من التفاصيل.

ويعتقد بروفيسور الروبوتات الاجتماعية يوهان هورن، الذي عمل مع صوفيا في الماضي، أن الوباء قد يدفع انتشار صناعة الروبوتات بشكل أسرع من الاقتصاد العادي.

وأشار هورن، من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية: "يمكنني أن أستنتج أن الوباء سيساعدنا بالفعل في الحصول على الروبوتات في وقت مبكر في السوق لأن الناس يبدأون في إدراك أنه لا توجد طريقة أخرى".

وتم بالفعل استخدام الروبوتات أثناء الوباء، حيث وجدت السلطات أنها مفيدة بشكل خاص لفرض تدابير فيروس كورونا.

تم نشر الروبوت Spot Robot من Boston Dynamics بداية الوباء لفرض الالتزام بالمسافة الاجتماعية في الأماكن العامة في سنغافورة. واستخدمت الشرطة الإيطالية طائرات دون طيار لفرض قواعد الإغلاق.

وفي الوقت نفسه، تم استخدام Pepper robot من SoftBank Robotics لتنبيه السلطات عندما لا يرتدي الأشخاص الأقنعة وأنشأت CloudMinds مستشفى ميدانيا يديره الروبوت خلال ذروة أزمة "كوفيد-19" في ووهان، الصين.

المصدر: RT