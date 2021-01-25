تزويد المدفعية الروسية بذخائر موجهة تشبه صواريخ "أرض - أرض"

يعتزم مجمع الصناعات الحربية الروسية اختبار نوع جديد من الذخائر لمدفع هوتزر عيار 152 ملم تشبه مواصفاته مواصفات صاروخ "أرض – أرض".

وجاء في تقرير نشره موقع المشتريات الحكومية الروسية أن مكتب "شيبونوف" الروسي لتصميم الأجهزة الدقيقة من مدينة تولا هو الذي تولى تصميم الذخيرة الموجهة لمدفعي "دي – 20" و" مستا – بي" المقطورين ومدفعي "أكاتسيا" و" مستا – إس" ذاتيي الحركة.

إقرأ المزيد

ويتوقع أن تجري اختبارات الذخائر الموجهة الجديدة في ميدان "نيجني نوفغورود" للتدريب. ومن أهم المواصفات التي ستفحص أثناء التدريبات بالذخائر الحية هي قدرة الذخيرة الموجهة الجديدة على تحمل الحرارة التي تحدث داخل ماسورة المدفع سريع الرمي.

وقد حصلت الذخيرة الجديدة على بضعة رؤوس قتالية وبينها رأس استمرارية موجهة ذاتيا، ورأس تعتمد نظام الملاحة الفضائية ورأس توجه بالليزر.

وقال ناطق باسم مكتب التصميم أن خبراء المكتب يعملون حاليا على تصميم أسرة كاملة من الذخائر الموجهة لمدفع "كواليتسيا – إس في" الحديث ذاتي الحركة.

ومن مميزات هذا المدفع سرعة الرمي غير المسبوقة التي تزيد بمقدار 1.5 مرة عما هو عليه لدى مدافع مثيلة أخرى. وذلك بفضل استخدام جهاز التعمير الأوتوماتيكي الحديث.

يذكر أن ذخيرة "كراسنوبول" الموجهة بالليزر اعتبرت إلى حد الآن أحدث ذخيرة موجهة في المدفعية الروسية، مع العلم أن مدى عملها يبلغ 25 كيلومترا. ويعمل خبراء مكتب التصميم حاليا على تصميم نسخة جديدة من تلك الذخيرة سيزداد مدى عملها حتى 45 كيلومترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا