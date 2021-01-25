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تحطم طائرة تحاكي "سو- 57" في الولايات المتحدة

العلوم والتكنولوجيا

تحطم طائرة تحاكي
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طائرة تدريب أمريكية للجيل الخامس
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خسرت الولايات المتحدة أول نموذج تجريبي لطائرة الجيل الخامس 5GAT التي كان يفترض أن يستخدم كطائرة تدريبية.

وقالت صحيفة Jane s الأمريكية، نقلا عن تقرير قدمه مدير التجارب العملياتية والتقييمات في البنتاغون، إن 5GAT يتم تصميمها لتشارك في اختبارات صواريخ "جو – جو" و" جو – أرض" وتدريب الطيارين وأفراد طواقم الدفاع الجوي وكذلك بغية وضع أساليب مكافحة أهداف جوية تتميز بالتخفي الفائق عن الرادارات.

وحسب المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية فإن مواصفات مقاتلة "سو- 57" الروسية للجيل الخامس وكذلك بعض الطائرات الحربية الصينية وضعت في أساس تصميم الطائرة الأمريكية الجديدة.

يذكر أن جسم طائرة 5GAT التدريبية للجيل الخامس تم تصميمه باستخدام المواد المشكلة. كما تم تزويده بمحركي General Electric J85 المقتبسين من طائرات التدريب الأمريكية المشطوبة من طراز T-38.

المصدر: سلاح روسيا

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