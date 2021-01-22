الصين تكشف عن صور فوتوغرافية جديدة لتحليق درونها النفاث

نشر الجيش الصيني لأول مرة صورا فوتوغرافية لتحليق درونه الضارب النفاث الثقيل من طرازGj-11 SharpSword.

وسبق للدرون أن عرض ضمن رتل المعدات العسكرية الواعدة في أكتوبر عام 2019 في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لقيام جمهورية الصين الشعبية.

Here is the more flight photos of the GJ-11 'Sharp Sword' Drone from #China 🇨🇳.

Cruise speed: 1,000 km/h

Range: 4,000 km

Service ceiling: 12,500 m

Wingspan: 14 m

I'm not certain how authenticate are this images.#PLAAF

1/2 https://t.co/47FzbGgGsupic.twitter.com/MTs7qJ0xkI — The Dead District (@TheDeadDistrict) January 19, 2021

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وتم كشف الدرون كذلك في المعرض العسكري المغلق الذي أقيم في قاعدة "مالان" التابعة للجيش الصيني. وتسربت فيما بعد بعض الصور الفوتوغرفية للدرون الثقيل إلى شبكة التواصل الاجتماعي.

وهناك معلومات تدل على الدرون النفاث الثقيل الذي صنعته شركة HAIG قد دخل الخدمة في الجيش الصيني.

وقد يبلغ وزن الدرون الذي يتميز بقدرته الفائقة على التخفي عن الرادارات 10000 كيلوغرام. وبمقدوره أن يحمل 2000 كيلوغرام من الحمولة المفيدة التي تضم صواريخ وقنابل فائقة الدقة.

وقد تبلغ سرعته 1000 كيلومتر في الساعة، ومدى عمله 4000 كيلومتر على ارتفاع 12500 متر. أما باع جناحه فبلغ 14 مترا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا