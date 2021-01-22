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الصين تكشف عن صور فوتوغرافية جديدة لتحليق درونها النفاث

العلوم والتكنولوجيا

الصين تكشف عن صور فوتوغرافية جديدة لتحليق درونها النفاث
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درون صيني ضارب
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نشر الجيش الصيني لأول مرة صورا فوتوغرافية لتحليق درونه الضارب النفاث الثقيل من طرازGj-11 SharpSword.

وسبق للدرون أن عرض ضمن رتل المعدات العسكرية الواعدة في أكتوبر عام 2019 في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70  لقيام جمهورية الصين الشعبية.

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وتم كشف الدرون كذلك في المعرض العسكري المغلق الذي أقيم في قاعدة "مالان" التابعة للجيش الصيني. وتسربت فيما بعد بعض الصور الفوتوغرفية  للدرون الثقيل إلى شبكة التواصل الاجتماعي.

وهناك معلومات تدل على الدرون النفاث الثقيل الذي صنعته شركة  HAIG قد دخل الخدمة في الجيش الصيني.

وقد يبلغ وزن الدرون الذي يتميز بقدرته الفائقة على التخفي عن الرادارات 10000 كيلوغرام. وبمقدوره أن يحمل 2000 كيلوغرام من الحمولة المفيدة التي تضم صواريخ وقنابل فائقة الدقة.

وقد تبلغ سرعته 1000 كيلومتر في الساعة، ومدى عمله 4000 كيلومتر على ارتفاع 12500 متر. أما باع جناحه فبلغ  14 مترا.

 المصدر: روسيسكايا غازيتا

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