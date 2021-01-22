علماء الآثار يكتشفون مقبرة لأطفال الإنكا في شمال -غرب بيرو

أعلنت وزارة الثقافة في بيرو، عن العثور على مقبرة لطفلين ولاما في مقبرة النبلاء المحليين، خلال عمليات ترميم مجمع احتفالي في توكوما يعود لشعب الإنكا، عمره 500 عام.

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وجاء في بيان الوزارة المنشور على موقعها الرسمي، "تم ضمن مرحلة العمل لعام 2020 اكتشاف مستوى ثان من المدافن في هذه المقبرة بينها قبر لطفلين ولاما لم تكتشف عليهما آثار وعلامات التضحية".

وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن إنشاء هذا المجمع التاريخي في منطقة لامبايك، جرى على 4 مراحل، في البداية كان بمثابة موقع احتفالي. وعند انطلاق عمليات الحفر في المقبرة، اكتشفت بالإضافة إلى أقبية الأهرامات الطينية، جدران وأرضيات وأرصفة وواجهات وسلالم وممرات ومدافئ وبقايا بذور وعظام الإبل وإبر نحاسية وبقايا منسوجات وقطع سيراميك مختلفة.

واكتشف علماء الآثار خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية عمليات الحفر في توكوما، بالقرب من مدينة تشيكلايو، مقبرة تضم رفات 45 شخصا وقرابين لنبلاء الإنكا. وحاليا تستمر عمليات الحفر في المجمع إلى جانب عمليات الترميم وإنشاء نموذج رقمي للمجمع التاريخي.

المصدر: نوفوستي