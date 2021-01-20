اكتشاف أقدم نجم بحر معروف في العالم بخصائص فريدة عمره 480 مليون سنة في المغرب

أفادت دراسة بأن نجم البحر الأحفوري الذي اكتشف في المغرب والذي يعود تاريخه إلى 480 مليون سنة هو "الحلقة المفقودة" بين الكائنات الزهرية الحديثة وأسلافها.

وقال خبراء من كامبريدج إن الحفرية، التي تم اكتشافها داخل ما يسمى بالصخر الزيتي في سلسلة جبال الأطلس الصغير، هي أقدم نجم بحر معروف.

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ويعود تاريخه إلى فترة في تاريخ الأرض، تسمى بحدث أوردوفيشي للتنوع البيولوجي، عندما توسعت الحياة فجأة.

وقال الباحثون إن المنافس السابق لأقدم عينة من نجم البحر كان أصغر بـ 50 مليون سنة.

نظرا للاسم العلمي Cantabrigiaster fezouataensis، فإن الأنواع القديمة لها تصميم معقد، حيث ما تزال أذرع الريش مرئية في عيناتها الأحفورية.

وستسمح البقايا المحفوظة بشكل جميل لعلماء الأحافير برسم جسم الأنواع الجديدة بالتفصيل، وإلقاء الضوء على كيفية تطور نجم البحر.

وقال عالم الأحياء القديمة التطوري آرون هنتر، من جامعة كامبريدج: "إن العثور على هذا الرابط المفقود مع أسلافهم أمر مثير للغاية. إذا عدت بالزمن إلى الوراء ووضعت رأسك تحت سطح البحر في العصر الأوردوفيشي، فلن تتعرف على أي من الكائنات البحرية، باستثناء نجم البحر، فهي من أوائل الحيوانات الحديثة".

⭐ #UWA scientists have uncovered a fossil of the earliest ancestor of all starfish-like animals. The Cantabrigiaster Fezouataensis fossil, discovered in Morocco, provides an insight into the evolution of starfish and other echinoderms such as sea lilies. https://t.co/Pw7sPA3wzt — Science at UWA (@ScienceUWA) January 20, 2021

ووفقا للباحثين، يفتقر C. fezouataensis إلى نحو 60% من ميزات مخطط جسم نجم البحر الحديث، ويبدو بدلا من ذلك وكأنه هجين بين نجم البحر وزنبق البحر.

وزنابق البحر هي عبارة عن مغذيات ترشيح تشبه النباتات كونها متصلة بقاع البحر عبر "ساق" أسطوانية.

وقال الدكتور هانتر: "مستوى التفاصيل في الحفرية مذهل، هيكلها معقد للغاية لدرجة أننا استغرقنا بعض الوقت لكشف أهميتها".

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وفي دراستهم، فحص الدكتور هانتر وزميله خافيير أورتيغا هيرنانديز، من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، فهرسا لمئات الحيوانات الشبيهة بنجم البحر جنبا إلى جنب مع C. fezouataensis.

وقاموا بفهرسة جميع ميزاتها الجسدية من أجل تقييم كيفية ارتباط الأنواع الأحفورية بأعضاء غيرها في عائلة شوكيات الجلد، وهي مجموعة متنوعة بما في ذلك خيار البحر ونجم البحر.

ومثل معظم الأنواع الحديثة، فإن الأحفورة لها تناظر خماسي، لكن شكل الأجداد هذا كانت له أذرع عريضة ذات مخطط خماسي تقريبا.

ويخطط الفريق لتوسيع نطاق عملهم بحثا عن شوكيات الجلد المبكرة الأخرى.

وعلق الدكتور هانتر قائلا: "أحد الأشياء التي نأمل أن نجيب عنها في المستقبل هو لماذا طور نجم البحر أذرعه الخمسة".

وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى مواصلة البحث عن الحفرية التي تعطينا هذا الارتباط المحدد، ولكن بالعودة مباشرة إلى الأجداد الأوائل، فإننا نقترب من هذه الإجابة."

وتم نشر النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Biology Letters.

المصدر: ديلي ميل