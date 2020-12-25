فيديو بسيط مدته 3 دقائق سيغير من إدراكك للوقت!

نشر موقع "بزنس إنسايدر" مقطعا من رسوم متحركة مدته 3 دقائق، تعرض الجدول الزمني للأرض في مخطط زمني يمتد عبر الولايات المتحدة.

وتبدأ الرحلة في لوس أنجلوس، عندما تشكلت الأرض لأول مرة قبل 4.54 مليار سنة، دون قطع مسافة طويلة في الرحلة البرية عبر الزمان والمكان قبل ظهور القمر، بعد أن يضرب جسم فضائي كوكب الأرض.

إقرأ المزيد

وفي منتصف الطريق تقريبا عبر قمة أريزونا، تشكلت أكبر صخور في العالم منذ 3.95 مليار سنة، ثم على بعد أميال قليلة على الطريق - منذ 3.8 مليار سنة - يظهر أول دليل على الحياة، في شكل جزيئات متماثلة.

ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى كانساس، قبل 2.7 مليار سنة، عندما ظهرت البكتيريا الزرقاء المنتجة للأكسجين لأول مرة، ثم بعد 200 مليون سنة، تراكمت كميات كبيرة من الأكسجين في الغلاف الجوي للأرض.

وبعد ذلك، لم تتطور الكائنات متعددة الخلايا حتى بنسلفانيا - في منتصف الطريق عبر البلاد - قبل 600 مليون سنة فقط.

ويحدث الكثير في ولاية بنسلفانيا، مثل النباتات التي تستعمر الأرض وتطور البرمائيات. وبحلول الوقت الذي تنقرض فيه الديناصورات، نحن بالفعل في ولاية نيويورك.

المصدر: ساينس ألرت