هل ستبني روسيا حاملة طائرات جديدة؟

أعلن مدير عام شركة السفن الموحدة الروسية، أليكسي رحمانوف، أن روسيا جاهزة تقنيا لبناء حاملة طائرات جديدة.

ويفترض أن يبلغ طولها 300 متر، طاقمها 5000 فرد وتحمل على متنها مقاتلات "سو-57" للجيل الخامس ومقاتلات "ميغ – 35" الخفيفة.

وسيتم تزويدها بمفاعل نووي. ويحتمل أن تكون القاعدة البحرية المزمع بناؤها في السودان أحد المواقع لمرابطتها.

وأوضح، راحمانوف، أنه يتوقع أن تبنى حاملة الطائرات الجديدة في مصنع "سيفماش" التابع لشركته.

وحسب، راحمانوف فإن لدى شركته الخبرة اللازمة لبناء مثل هذه السفينة الكبيرة وقال: "إننا مستعدون لبنائها في حال طلبت منا ذلك من وزارة الدفاع الروسية".

إقرأ المزيد

وقال المحلل العسكري بوريس روجين، إن كل الدول الكبرى تتوفر لديها حاملات طائرات وتقوم الصين، شأنها شأن بريطانيا، ببناء حاملة طائرات ثالثة فضلا عن الولايات المتحدة التي لديها برنامج لتطوير حاملات الطائرات القديمة وبناء السفن الجديدة من هذا النوع.

أما فرنسا فأعلنت في ديسمبر الجاري عن نيتها بناء حاملة الطائرات النووية "نيميتس" بحلول عام 2030. وسيبلغ طولها 300 متر أيضا. وستحمل السفينة 90 طائرة حربية على متنها.

فيما يتعلق بروسيا يجب عليها، حسب المحلل، بناء حاملة طائرات كبيرة حديثة ستتفق مواصفاتها مع المتطلبات الحديثة، الأمر الذي سيرفع من سمعة الدولة.

ويميل الخبراء حاليا إلى اختيار مشروع "شتورم" لحاملات الطائرات باعتباره أساسا لحاملة الطائرات النووية المستقبلية التي ستحمل مقاتللات "سو- 57" و"ميغ – 35" والمروحيات البحرية والرادارات الطائرة.

وقال المحلل إن روسيا تطور في الوقت الراهن طرادي "بطرس الأكبر" و"الأميرال ناخيموف" وستزودهما بصواريخ "كاليبر" المجنحة وصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية ونموذج بحري لمنظومة "إس – 500" المضادة للجو. ويمكن استخدامها كسفينتين ترافقان حاملة الطائرات.

يذكر أن روسيا تمتلك في الوقت الراهن حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" التي بدأت استخدامها في 20 يناير عام 1991.

المصدر: لايف. رو