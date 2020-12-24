تصميم درج ثلاثي الأبعاد يفوز بجائزة أفضل وهم بصري لعام 2020!

صمم عالم الرياضيات كوكيتشي سوجيهارا، وهو ساحر ياباني مشهور، وهما بصريا فاز في مسابقة أفضل وهم بصري لعام 2020، يسمى 3D Schröder Staircase.

وتطور Schröder Staircase الكلاسيكي، الذي نشره العالم الألماني هاينريش ج.ف شرودر في عام 1858، لاحقا إلى أشكال أخرى في أعمال الفنان الهولندي إم سي إيشر، ولكن البساطة المذهلة للأصل ما تزال مذهلة.

وفي الرسم التوضيحي، ما يبدو للوهلة الأولى أنه تصوير لا لبس فيه لدرج واحد يُرى من أعلى، ويتضح أنه درجان (يُرى الآخر من الأسفل).

(Heinrich G. F. Schröder, via Kokichi Sugihara)

وإذا لم تتمكن من تخيل ذلك، فإن قلب درج شرودر رأسا على عقب يميل إلى جعل المنظور البديل مرئيا. ولكن ربما لثانية عابرة فقط، قبل أن يخضع عقلك للظاهرة النفسية لتحول Gestalt، حيث يتحول إدراكك إلى تفسيره السابق.

(Best Illusion of the Year Contest/YouTube

وفي تطوره الجديد حول هذا الموضوع الملتوي بالفعل، قام سوجيهارا الآن بعكس هندسة السلالم ثنائية الأبعاد نفسها إلى شكل ثلاثي الأبعاد، مبتكرا قطعا من الورق المقوى يقوم بالحيلة نفسها تماما عند النظر إليه من منظور معين.

ويقول سوجيهارا: "الكائن ثلاثي الأبعاد الحالي له أيضا تفسيران، وكلاهما عبارة عن سلالم تُرى من الأعلى، وتتحول التفسيرات من أحدهما إلى الآخر عندما ندير الكائن بمقدار 180 درجة حول المحور الرأسي".

This Brain-Bending 3D Staircase Just Won Best Illusion of The Year For 2020https://t.co/IKQFoYPANw — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 24, 2020

ولكن لمجرد أن هذا ما يبدو عليه لا يعني أن هذا ما هو عليه.

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وعلى موقعه على الإنترنت، يثير سوجيهارا كيف تم بناء الوهم بالفعل، حيث يذهب إلى حد توفير مخطط "مجموعة أدوات البناء" المجاني للخطوات المستحيلة، في حال كنت تشعر برغبة في صنع مجموعة للاحتفاظ بها في المنزل.

وفي قلب الوهم، هناك خدعة بسيطة: قد يبدو الدرج مثل الدرج، لكنه في الواقع سطح مستو، يستخدم بذكاء الزوايا والتظليل لخداع عقلك.

ولتسهيل مهمة الإدراك البصري، تضع أدمغتنا افتراضات مناسبة حيثما أمكن ذلك. والنغمات الداكنة تعني الظلال، تلميح إلى العمق؛ عادة ما تكون الخطوط المتقاربة مقياسا للمسافة. قم برميها معا وسيبذل عقلك الكسول قصارى جهده للعثور على قصة مألوفة تناسب الأشكال.

ويوضح سوجيهارا: "هذا الكائن هو مثال على مادتي التجريبية للتحقيق في سلوك العقول، والتي يمكن أن تُفهم بشكل خاطئ الصور ثنائية الأبعاد باعتبارها كائنات ثلاثية الأبعاد عندما تكون مضمنة في هياكل ثلاثية الأبعاد حقيقية"، مشيرا إلى أن إضافة جدران جانبية ثلاثية الأبعاد حقيقية وأعمدة الدعم، تملأ الوهم الساحر. ونتيجة لذلك، نرى غموضا جديدا يختلف عن غموض درج شرودر الأصلي.

(Kokichi Sugihara)

وبالإضافة إلى تدوير درج شرودر ثلاثي الأبعاد (المكافئ ثلاثي الأبعاد لقلب الرسم التوضيحي ثنائي الأبعاد رأسا على عقب)، يكشف الوضع الدقيق باستخدام المرآة عن شيء غريب: رؤية كلا المنظورين في وقت واحد، ولا يوجد شيء يمكن أن يفعله Gestalt Shift حيال ذلك.

المصدر: ساينس ألرت