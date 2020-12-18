انطلاق الاختبارات الحكومية لمنصتين من مدرعة "بومرنغ" الروسية

تباشر وزارة الدفاع الروسية العام المقبل بالاختبارات الحكومية لناقلة الأفراد المدرعة الحديثة " كا – 16" وعربة "بي إم بي" المدولبة "كا-17".

وتم تصميم المدرعتين على أساس منصة مدرعة "بومرنغ" الروسية الواعدة. وقد نجحتا في اجتياز الاختبارات التمهيدية.

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صرح بذلك مدير عام شركة الصناعبة العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي، الذي قال إن المهندسين العسكريين قد أدرجوا تعديلات في تصميم المدرعتين سجلت اُثناء الاختبارات التمهيدية.

وقد ازدادت أبعاد جسم "بي إم بي" المدولبة وناقلة الأفراد المدرعة. كما ارتفعت قدرتهما على اجتياز الموانع المائية.

وتعتبر المدرعتان، حسب ألكسندر كراسوفيتسكي، جاهزتين تماما لإجراء الاختبارات الحمومية النهائية.

يذكر أن "بوميرانغ" هي منصة مدولبة (بـ4 عجلات من كل جانب) روسية الصنع واعدة بوزن 34 طنا، وبقوة محرك 750 حصانا. وتبلغ سرعتها في الطرق غير المعبدة 50 كيلومترا في الساعة. وتتزود الناقلة بمدفع عيار 30 ملم وصواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات.

المصدر: سلاح روسيا