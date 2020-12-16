روسيا تصمم نسخة خفيفة من مقاتلة "سو- 57"

علقت صحيفة Military Wath الأمريكية على خطة لتصميم مقاتلة خفيفة أحادية المحرك للجيل الخامس طرحها مؤخرا رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن نسخة خفيفة لمقاتلة الجيل الخامس الروسية لها صفات مشتركة عديدة مع مقاتلة "سو- 57" ثنائية المحركات.

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ولن يختلف محرك المقاتلة الخفيفة تصميميا عن المحركين المستخدمين في المقاتلة الثقيلة، لكنه قدرته ستزيد عن محرك تم نصبه في "إف –135" الأمريكية وحيدة المحركات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "سو- 57" الخفيفة أقل قدرة على تحمل الضغط وليس بمقدورها بالطبع نقل حمولة مفيدة تحملها "سو- 57" الثقيلة. إلا أن قابليتها للتصدير سترتفع لسعرها المنافس ونفقات الاستثمار المنخفضة.

وقالت الصحيفة :" في حال تزويد المقاتلة الخفيفة بتكنولوجيات تعتمدها "سو – 57" الثقيلة فإن هذا الأمر سيسمح لروسيا ببيعها كأول مقاتلة وحيدة المحركات للجيل السادس. وربما لن يختلف سعرها عن سعر طائرة الجيل الخامس. وسيكون بمقدورها منافسة "إف – 35" الأمريكية التي تعد في الوقت الراهن طائرة وحيدة للجيل الخامس تباع في السوق العالمية.

وأضافت الصحيفة أن البلدان التي تمتلك حاليا طائرات "ميغ – 29"، "سو- 27"، " سو-30" روسية الصنع يمكن أن تشتري مستقبلا نسخة خفيفة من "سو- 57" الروسية.

المصدر: سلاح روسيا