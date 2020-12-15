الجيش الروسي يتزود برادارات متطورة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن وحدات تابعة لجيش البلاد تسلمت مؤخرا مجموعة من الرادارات الحديثة القادرة على اكتشاف مختلف أنواع الأهداف الجوية على مسافات بعيدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وحدات من الجيش الروسي في منطقة روستوف تسلمت مؤخرا مجموعة من رادارات Nebo-UM المحمولة على عربات عسكرية، وبدأت باختبار هذه الرادارات في تدريبات ميدانية عملية.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن رادارات Nebo-UM الروسية الحديثة قادرة على اكتشاف مختلف أنواع الأهداف الجوية المعادية، وعلى مسافات تزيد عن 600 كلم أحيانا بما فيها الطائرات والمقاتلات والمروحيات الحربية، والصواريخ المجنحة، والصواريخ الباليتسية والرؤوس القتالية للصواريخ الباليستية أيضا، وبعد تحديد نوعية الهدف ترسل تلك الرادارات بيانات الهدف وإحداثياته إلى مراكز القيادة الأرضية ومنظومات الدفاع الجوي للتعامل معه.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع الروسية قد أشارت إلى أن قوات المنطقة الجنوبية في جيش البلاد تسلمت العام الجاري 8 وحدات رادارية جديدة ومعدلة، منها رادارات من نوع Nebo-UM، و Podlet-K1، و RLS39N6.

المصدر: سلاح روسيا