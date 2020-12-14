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اكتشاف مذبح وثني عمره 1800 سنة

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف مذبح وثني عمره 1800 سنة
Globallookpress Natalie Tepper/Arcaid
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء الآثار الإسرائيليون مذبحا لتخليد الإله اليوناني القديم "بان" عمره 1800 سنة.

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ويفيد موقع LiveScieلnce، بأن علماء الآثار ، اكتشفوا خلال عمليات الحفر في الكنيسة البيزنطينية، مذبحا من صخر البازلت  مطروحا على جانبه، يعود تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي.

واتضح فيما بعد، أن هذه الصخرة استخدمت لاحقا في بناء الكنيسة، التي شيدت في القرن الخامس الميلادي، لذلك تم قلب المذبح رأسا على عقب. بحسب الخبراء.

 ويضيف الخبراء، توجد على هذا المذبح  كتابة تشير إلى أنه هدية، قد تكون من أحد الحجاج، الذي بناه على نفقته الخاصة.

ويذكر أن الإله "بان" في الأساطير اليونانية القديمة كان إله المراعي والصيد البري والأحراش والحيوانات.

المصدر: نوفوستي

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