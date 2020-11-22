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الأردن يشارك في قمة المدن الذكية في قطر الثلاثاء المقبل

العلوم والتكنولوجيا

الأردن يشارك في قمة المدن الذكية في قطر الثلاثاء المقبل
Reuters Jacky Naegelen
العاصمة القطرية الدوحة - أرشيف
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أعلن الأردن مشاركته في قمة المدن الذكية التي ستعقد الثلاثاء في عاصمة قطر الدوحة، في أول قمة بالمنطقة تبحث في مفهوم المدن الذكية ودورها، خصوصا في ظل جائحة كورونا وما بعدها.

وقالت شركة "مشيرب" العقارية التابعة لمؤسسة "قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" الجهة المنظمة للقمة، إن "أعمال القمة ستعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما تستضيف خبراء ومتخصصين من قطر ومختلف أرجاء العالم، من بينهم ممثلون عن مدن ذكية رائدة حول العالم منها موسكو وأمستردام وسنغافورة".

وأضافت: "تعتبر القمة فرصة مهمة لقادة الصناعة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمشاركة الأفكار والبحث في المواضيع ذات الصلة والعمل على وضع إطار يحدد توجهات المدن الذكية في المستقبل".

وتابعت: "تشكل القمة منصة فريدة للاستماع إلى آراء وتجارب المبتكرين ورواد التكنولوجيا والمطورين حول الحلول التكنولوجية وأثرها في قطاع البناء والعقارات".

وتركز القمة على أهمية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في إنشاء المدن وأثره على جودة حياة السكان ومستوى الأمن والسلامة.

المصدر: "قناة المملكة"

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