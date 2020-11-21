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فيتنام تزود قاربا سوفيتيا بجهاز تحكم عن بعد (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

فيتنام تزود قاربا سوفيتيا بجهاز تحكم عن بعد (فيديو)
Reuters
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استطاعت فيتنام تطوير قارب يتم التحكم فيه عن بعد، واعتمد هذا الابتكار القارب السوفيتي "بي إم كي-تي"، المستخدم في الوحدات الهندسية.

يتم استخدامه لسحب وصلات الجسور العائمة، وكذلك لأداء مهام أخرى في سياق تأمين المعابر فوق عوائق مائية مختلفة.

وتستخدم هذه التقنية في الدوريات والاستطلاع، ويمكن للقارب أيضا نقل ما يصل إلى 25 جنديا.

يزن القارب الفارغ 6000 كيلوغرام، قوة محرك الديزل - 180 حصانا السرعة القصوى تصل إلى 17 كيلومترا في الساعة، ويوفر مخزون الوقود المتاح 20 ساعة من التشغيل المستمر.

المصدر: سبوتنيك

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