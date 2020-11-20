الجيش العراقي يستعرض منظومات روسية قديمة وجديدة للدفاع الجوي لمكافحة الدرونات
تعتبر "بانتسير" الروسية من أحدث منظومات الدفاع الجوي في الجيش العراقي.
خلال تمرين "حراس السماء" جرى استهداف اهداف منخفضة الارتفاع وصلت بصمة منخفضة. #الدفاع_الجوي_العراقي#الجيش_العراقي#العراقpic.twitter.com/51dH8FDGVC— Mustafa Ahmad🇮🇶 (@KLKAMASH2018) November 14, 2020
استخدم الجيش العراقي تلك المنظومات في تدريبات قوات الدفاع الجوي حيث دمرت الصواريخ والمدافع روسية الصنع بنجاح الطائرات من دون طيار للعدو الافتراضي.
وشاركت معها في التدريبات صواريخ Avenger FIM-92 Stinger الأمريكية الموضوعة على منصات عربات Hove المدرعة. كما شاركت فيها صواريخ "إيغلا – أس" المنقولة روسية الصنع.
ولفت الخبراء العسكريون الحاضرون في التدريبات إلى أن العراقيين لا يزالون يستخدمون منظومات الدفاع الجوي القديمة سوفيتية الصنع وبينها المدافع الأوتوماتيكية المضادة للجو عيار 57 ملم من طراز "آ زي بي – 57" والمدافع صغيرة العيار "زي إس أو - 23 - 2".
مدفعية مضادة للطيران pic.twitter.com/cNPDzJKXfM— Mustafa Ahmad🇮🇶 (@KLKAMASH2018) November 14, 2020
واستخدمت تلك المدافع في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات وفي المعارك ضد الجيش الأمريكي في حرب الخليج وحرب عام 2003.
فيما تغيرت في الوقت الراهن وظيفة تلك المدافع حيث صار الجيش العراقي يستخدمها في مكافحة الدرونات العسكرية.
المصدر: سلاح روسيا