الجيش العراقي يستعرض منظومات روسية قديمة وجديدة للدفاع الجوي لمكافحة الدرونات

تعتبر "بانتسير" الروسية من أحدث منظومات الدفاع الجوي في الجيش العراقي.

استخدم الجيش العراقي تلك المنظومات في تدريبات قوات الدفاع الجوي حيث دمرت الصواريخ والمدافع روسية الصنع بنجاح الطائرات من دون طيار للعدو الافتراضي.

وشاركت معها في التدريبات صواريخ Avenger FIM-92 Stinger الأمريكية الموضوعة على منصات عربات Hove المدرعة. كما شاركت فيها صواريخ "إيغلا – أس" المنقولة روسية الصنع.

ولفت الخبراء العسكريون الحاضرون في التدريبات إلى أن العراقيين لا يزالون يستخدمون منظومات الدفاع الجوي القديمة سوفيتية الصنع وبينها المدافع الأوتوماتيكية المضادة للجو عيار 57 ملم من طراز "آ زي بي – 57" والمدافع صغيرة العيار "زي إس أو - 23 - 2".

واستخدمت تلك المدافع في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات وفي المعارك ضد الجيش الأمريكي في حرب الخليج وحرب عام 2003.

فيما تغيرت في الوقت الراهن وظيفة تلك المدافع حيث صار الجيش العراقي يستخدمها في مكافحة الدرونات العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا