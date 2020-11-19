في تجربة تقشعر لها الأبدان.. علماء يضيفون جينات بشرية لجنين قرد بهدف إنشاء دماغ أكثر ذكاء

في تطور يشبه الخيال العلمي تقريبا، قام فريق من الباحثين بتوصيل جينات بشرية إلى جنين قرد، ما أدى إلى نمو حيوان بدماغ أكبر بكثير وأكثر تقدما.

ويعمل الباحثون من معهد ماكس بلانك الألماني لبيولوجيا الخلايا الجزيئية وعلم الوراثة في ألمانيا، مع فريق من المعهد المركزي الياباني للحيوانات التجريبية، على نسخ مزروعة من جين ARHGAP11B البشري في جنين قرد القشة الشائع.

Scientists edit monkey brains to enhance intelligence in chilling experiment

https://t.co/SIx48vv8r1pic.twitter.com/0WFVn3VVYr — Daily Star (@dailystar) November 19, 2020

Scientists introduced a human gene, ARHGAP11B, into monkey fetuses.



The gene caused an increase in the size of the monkey brains, including folding similar to that of human brains.



The study poses some serious ethical questions on genetic engineering.https://t.co/s5Ueam4nVH — Philip Neil Chuppa (@philchuppa) November 17, 2020

وأفاد العلماء أن القشرة المخية الحديثة للقرد، الجزء من الدماغ المعني باللغة والتعلم، تضخمت بشكل كبير من خلال هذا الإجراء.

وتؤكد النتائج البحث السابق الذي يشير إلى أن جين ARHGAP11B هو عامل رئيسي في تطوير الذكاء.

Growing Bigger Brains for Monkey’s Using Human Genes 🧠🐒🧬



For the first time, researchers @mpicbg have used the same gene, ARHGAP11B, to grow a larger monkey brain.



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Source: @ScienceMagazine

First Author: Michael Heide#biotech#biologypic.twitter.com/dNoQJcSL2i — Biotech (@BasicBiotech) November 16, 2020

ويلقي البحث الجديد، المنشور في العدد الحالي من مجلة "ساينس"، الضوء على كيفية تطوير قدرات التفكير التي حولتنا من مجرد أسلاف بشرية بسيطة إلى مخلوق طور الحضارات والمدن والمركبات الفضائية.

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وقال مايكل هايد، المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان صحفي: "وجدنا بالفعل أن القشرة المخية الحديثة لدماغ قرود القش تضخمت وانثنى سطح الدماغ. صفيحتها القشرية كانت أيضا أكثر سمكا من المعتاد".

وشدد المؤلف المشارك في الدراسة ويلاند هوتنر، على أنه لم يُسمح للأشخاص الخاضعين للاختبار على الحيوانات بالتطور إلى ما بعد مرحلة الجنين بسبب مخاوف أخلاقية.

وصرح: "في ضوء العواقب المحتملة غير المتوقعة فيما يتعلق بوظيفة الدماغ بعد الولادة، اعتبرنا أنه شرط أساسي وإلزامي، من وجهة نظر أخلاقية، لتحديد آثار ARHGAP11B على تطور القشرة المخية الحديثة للجنين".

المصدر: ديلي ستار