انتهاء اختبار سفينة إنزال روسية عملاقة

انتهى البرنامج البحري لاختبار سفينة الإنزل العملاقة الحديثة الروسية"بيوتر مورغونوف" التي بنيت في مصنع "يانتار" في ميناء كالينينغراد الروسي.

وجرى الاختبار الحكومي للسفينة في بحر البلطيق، ثم عادت " بيوتر مورغونوف" إلى قاعدتها في كالينينغراد.

وبدأت السفينة اختبارها البحري الحكومي في 2 نوفمبر حيث اختبر الأخصائيون مدافعها والمروحيات البحرية التي تحملها.

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ويتوقع أن تبدأ السفينة نهاية العام الجاري خدمتها في البحرية الروسية.

يذكر أن "بيوتر مورغونوف" هي أول سفينة إنزال نظامية من مشروع 11711 أنزلت إلى البحر في مايو عام 2018. وإنها قادرة على نقل 13 قطعة من المعدات الحربية الثقيلة، مثل الدبابات، أو 36 عربة مشاة قتالية وناقلة أفراد مدرعة، فضلا عن 300 فرد في وحدات الإنزال البحري.

وتنتمي سفينة الإنزال "بيوتر مورغونوف" إلى مشروع "11711". وبدأ بناؤها في 11 يونيو عام 2015. وتخصص السفن الحربية التابعة لتلك الأسرة لنقل الأفراد والمعدات الحربية وأفراد الإنزال البحري.

ويبلغ طولها 120 مترا، وعرضها 16.5 متر.

وتزود السفينة بالمدافع الأوتوماتيكية سداسية المواسير عيار 30 ملم. ويمكن أن تحمل السفينة مروحيتين بحريتين من طراز "كا-29".

وأنتج قبل ذلك مصنع "ياتار" سفينة الإنزال الاختبارية "إيفان غرين" من مشروع 11711 سلمت البحرية الروسية في يونيو عام 2018. وإنها تخدم حاليا في الأسطول الشمالي الروسي. ويتوقع أن يبني المصنع إضافة إلى ذلك سفينتي إنزال من هذا المشروع.

المصدر: سلاح روسيا