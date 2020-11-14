كشف المناطق الأكثر تأثرا بطقس الفضاء

أعلن فياتشسلاف بوروف، رئيس مركز طقس الفضاء للملاحة الجوية في معهد الجيوفيزياء التطبيقية، أن المناطق القطبية هي الأكثر تأثرا بطقس الفضاء.

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وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم 12 نوفمبر الجاري، "التأثير المباشر هو في المناطق القطبية. لأنه يلاحظ في هذه المناطق أكبر اختراق للجسيمات. والمجال المغناطيسي يؤثر أكثر في البشر الذين يعيشون داخل الدائرة القطبية الشمالية (المنطقة القطبية الشمالية). أي أنهم يتأثرون بتغير واضطراب طقس الفضاء أكثر من الذين يعيشون في خطوط العرض الوسطى ( المنطقة المناخية المعتدلة)".

وأضاف موضحا، إن اتساع نطاق العواصف المغناطيسية في خطوط العرض الوسطى والقطبية يمكن أن يختلف بمقدار 100 مرة. لذلك يلاحظ دائما عطل واضطراب عمل الأجهزة والمعدات في مناطق خطوط العرض العليا.

المصدر: نوفوستي