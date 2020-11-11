ابتكار آلة يُزعم أنها "تقتل فيروس كورونا" قد تعيد الموظفين للعمل في المكاتب!

كشفت شركة الإلكترونيات، Dynamics، عن آلة لقتل فيروس كورونا تمتص الجراثيم وتفجرها بأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة.

وتتميز هذه التقنية المسماة Nanowave بأنها قادرة على القضاء على 99% من الفيروس، في أقل من ألفي جزء من الثانية، حسبما زعم فريق البحث.

ويتكون الجهاز من أربعة محركات تسحب الهواء حتى 300 لتر، وهي قادرة على دفع الهواء الخالي من فيروس كورونا إلى مسافة تزيد عن 10 أقدام عن النظام.

وصممت Dynamics أيضا أول مصباح UV-C مرن بالكامل في العالم، والذي عُدّل فيزيائيا في الجهاز لتوفير إشعاع UV-C عالي الكثافة.

وأجرى الفريق اختبارات معملية مع جامعة تكساس والفرع الطبي وجامعة ولاية كولورادو، حيث حقق تعطيلا بنسبة 99.99907%.

#WorthReading Dynamics’ Nanowave Air zaps the coronavirus with UV light https://t.co/G0mGq6yGFz — Paul Brody (@pbrody) November 10, 2020

وقال إلياس تاوي، أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة Carnegie Mellon: "ابتكرت Dynamics واحدة من أولى الأدوات القابلة للتطبيق لتعطيل فيروس "كوفيد-19". وما هو لافت للنظر هو أن Dynamics قامت بتعديل بعض خبرتها الفريدة في التقنيات الإلكترونية الدقيقة المرنة ودمجها مع تقنيات ضوء UV-C الناشئة، لإنتاج شدة كافية لإبطال نشاط الفيروس".

وعندما بدأ تفشي المرض لأول مرة، ظهرت تقارير تفيد بأن الضوء فوق البنفسجي يمكن أن يقضي على فيروس كورونا، ولكن من دون الاختبار المناسب، كان العديد من الخبراء مترددين في اعتماده كوسيلة فعالة.

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وقال جيف مولن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Dynamics: "عندما بدأنا في هذه الرحلة، لم يعتقد الناس حتى أن UV-C سيعطل فيروس "كوفيد-19" كما لم يحدث من قبل. وكان علينا إجراء العديد من التجارب مع أفضل المختبرات الأمريكية مع فيروس "كوفيد-19" للعثور على أفضل منهجيات التشغيل لتعطيل الفيروس لأنواع مختلفة من التطبيقات. وحتى بعد تعطيلنا لفيروس كورونا، لم يعتقد الخبراء أن كمية ونوع الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لتطبيقات الهواء السريعة كانت معقولة".

وبمجرد أن يُضغط الهواء، يدفع الجهاز الهواء المعطل بسرعات مختلفة بناء على عدد الأجهزة الموجودة في مكان واحد. وقد يكون هذا مفيدا بشكل خاص لمناطق استقبال معينة، ومساحات المكاتب، ومساحات البيع بالتجزئة، والحمامات والمصاعد وغرف الاجتماعات وحتى المركبات، وفقا لبيان من Dynamics.

وقد يوفر Nanowave Air أيضا هواء معطلا بشكل مستمر لشخص واحد، حيث يمكن توجيه الجهاز مباشرة إلى شخص لتزويده بتيار مستمر من الهواء المعطل. وترى الشركة أن هذه الطريقة يمكن استخدامها في مكاتب طب الأسنان ومكاتب الأطباء وصالونات التجميل وخطوط تسجيل المغادرة والمقصورات.

وأجرت Dynamics أكثر من 80 تجربة باستخدام أجهزتها ضد فيروس كورونا في السائل وعلى الأسطح، وفي الهواء.

وفي مايو، حقق ما يُقال إنه أول تعطيل موثق للفيروس بالأشعة فوق البنفسجية من النوع C.

ومنذ ذلك الحين، حصلت الشركة على شهادة من لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC)، ومختبرات أديسون للاختبار (ETL)، وConformite Europeene. ووفقا لشهادة ETL، يتم تضمين جميع الأشعة فوق البنفسجية في الجهاز.

وقالت الشركة إنه بفضل هذه الشهادات، تفي Nanowave Air بمعايير الكهرباء والسلامة اللازمة للإطلاق في العديد من البلدان.

المصدر: ديلي ميل