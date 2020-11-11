أسلحة لواء حفظ السلام الروسي في قره باغ

يحتل حاليا لواء حفظ السلام الروسي الـ15 مواقعه في منطقة قره باغ للفصل بين قوات أرمينيا وأذربيجان.

ويضم اللواء الوحدات الفرعية التالية: مركز قيادة اللواء، 3 كتائب مشاة ميكانيكية وكتيبة دبابات واحدة، كتيبة الصواريخ المضادة للجو، كتيبة المدافع والصواريخ المضادة للجو، كتيبة الاستطلاع، كتيبة المهندسين العسكريين، كتيبة القيادة، كتيبة الصيانة والإصلاح، كتيبة الإمداد والتموين، سرية القناصين، سرية الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، سرية الطائرات من دون طيار، سرية الحرب الإلكترونية، سرية الشرطة العسكرية، سرية الإسعاف، بطارية استطلاع المدفعية، فصيلة المفتشين، فصيلة الاستطلاع الراداري، الأوركسترا.

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وتتوفر في حوزة اللواء عربات الإنزال "بي دي إم 4 إم" المزودة بمدفع عيار 100 ملم ومنظومة إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات من طراز "2 آ 72" ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم ورشاش "بي كا تي إم" الثقيل. كما تتوفر في حوزة اللواء ناقلة الأفراد المدرعة " بي تي إر "راكوشكا" المزودة برشاش ثقيل يبلغ مدى عمله كيلومترين ورشاش خفيف نقال. وتخصص الناقلة العسكرية لنقل الأفراد والذخائر والمحروقات.

وتتوفر في حوزة اللواء كذلك الوسائل الحديثة للحرب الإلكترونية ودرونات "أورلان – 10" للاستطلاع والتي تضمن استطلاع مناطق تبعد 120 كيلومترا عن مركز قيادة اللواء.

ويسلح أفراد اللواء كلهم ببزة الجندي المعاصر"راتنيك" المزودة برشاش "آكا – 12" ووسائل الاستطلاع والاتصال الحديثة.

وتولى العقيد، قسطنطين نيتشايف، قيادة اللواء عام 2019.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا