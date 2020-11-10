عالم فيزياء روسي: مناخ موسكو سيشبه مناخ وارسو وهامبورغ

علق نائب رئيس معهد "أوبوخوف" الروسي للفيزياء، فلاديمير سيميونوف، على تغيرات مناخية تشهدها روسيا في الوقت الراهن في إطار ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية.

وذلك في حديث أدلى به لقناة "مير – 24" التلفزيونية الروسية.

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ولفت العالم الروسي إلى ارتفاع وتائر ذوبان الجليد في 20 عاما مضت في منطقة القطب الشمالي. وقد أثرت تلك العملية على مناخ بحر لابتيف الذي لم يتجمد العام الجاري في أقصى شمال روسيا. وشهد البحر في بعض أيام الصيف ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وحسبما أورده العالم الروسي فإن معدل درجة الحرارة في روسيا ارتفع بما يزيد عن درجة مئوية واحدة في 30 عاما خلت. ولم يستبعد العالم تحطيم أرقام قياسية جديدة في هذا المجال.

بينما يعتقد العالم أن تغير المناخ لا يهدد روسيا وحتى قد يؤثر إيجابا عليها. وقال: "سيقترب مناخنا من مناخ وارسو وهامبورغ. أما مناخ مدينة سوتشي الجنوبية فسيشبه مناخ مايامي الأمريكية".

فيما ذكر سيميونوف بعض العواقب السلبية لتغير المناخ في روسيا، مشيرا إلى أن البنى التحتية الروسية الكثيرة قائمة على الجليد الأزلي الذي بدأ يذوب. وحذر من حدوث عدد كبير من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف الرعدية والحرائق المختلفة.

المصدر: نوفوستي