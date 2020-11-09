اكتشاف نوعين جديدين من ثدييات مميزة في أستراليا!

حدد باحثون أستراليون اثنين من الثدييات الجديدة في Land Down Under، كلاهما من أنواع الجرابيات الطائرة ذات العيون الظبية، وفقا لتقرير.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Nature's Scientific Reports، عن نوعين جديدين متميزين وأصغر من الكائنات المعروفة بوصف "الطائرات الشراعية" في شمال ووسط أستراليا، خارج الموطن الجرابي المعروف في الطرف الجنوبي للبلاد، حسبما ذكرت Sydney Morning Herald.

Two new species of marsupials discovered in Australia https://t.co/LeEEnuguGapic.twitter.com/gjKMLhDlYs — New York Post (@nypost) November 8, 2020

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وقال أندرو كروكنبرغر، الأستاذ في جامعة "جيمس كوك" والمعد المشارك للدراسة: "التنوع البيولوجي الأسترالي أصبح أكثر ثراء. لا يتم تأكيد وجود ثدييات جديدة كل يوم، ناهيك عن حيوانين جديدين".

وتنام هذه الأنواع داخل أشجار مجوفة في غابات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز خلال النهار، وتنطلق ليلا بحثا عن أوراق الأوكالبتوس - وأحيانا ترتفع حتى 330 قدما في الهواء.

وقالت Herald إنها صُنّفت في السنوات الأخيرة على أنها من الأنواع المعرضة للخطر، حيث انخفض عددها بنسبة تصل إلى 80% على مدى العقدين الماضيين، بسبب قطع الأشجار والاحترار العالمي وتعدي التنمية الحضرية.

والآن، قال الباحثون هناك ثلاثة أنواع يجب الاعتناء بها.

وتعد الأنواع الشمالية المكتشفة حديثا، والتي تعيش في غابات الأوكالبتوس بين ماكاي وكيرنز في كوينزلاند، الأصغر من عشيرة "الطائرات الشراعية"، وتنمو إلى حجم حيوان الأبوسوم ذي الذيل الدائري الصغير، الذي يصل طوله إلى قدم تقريبا.

المصدر: نيويورك بوست