تركيا.. اكتشاف هيكل عظمي لشاب عاش قبل 8500 عام

عثر علماء الآثار على هيكل عظمي بشري يقدر عمره بـ8500 عام، في ولاية بيلاجيك شمال غربي تركيا، ليكون واحدا من أقدم الهياكل المكتشفة في المنطقة.

وقالت بلدية بيلاجيك إنه جرى اكتشاف الهيكل خلال حفريات أثرية في أرض فارغة ملاصقة لأحد المباني السكنية في حي بهتشلي أفلر، إثر عثور مواطن على قطع سيراميك في الأرض وإبلاغه متحف الآثار بذلك.

تركيا.. اكتشاف هيكل عظمي بشري عمره 8500 عامhttps://t.co/TLztVP1Xh2pic.twitter.com/aH9yYCW6uN — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 6, 2020

ونقلت البلدية عن مسؤول الحفريات الأثرية في المنطقة أركان فيدان قوله إن التحاليل أظهرت أن الهيكل يعود لشخص عاش قبل نحو 8500 عام.

وأضاف: "هذا الهيكل العظمي ليس الأقدم على مستوى بيلاجيك فحسب، بل يعد أقدم هيكل عظمي لفتى يافع من العصر الحجري الحديث في منطقة غرب الأناضول.. يمكننا القول إنه أقدم مزارع معروف غربي الأناضول".

المصدر: "الأناضول"