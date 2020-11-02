لأول مرة.. فريق دولي يحصل على بلازما مشابهة لتلك التي في الثقوب السوداء

حصل فريق دولي للعلماء، بمن فيهم علماء جامعة "ميفي" النووية الروسية لأول مرة في ظروف المختبر على بلازما يمكن مقارنتها ببلازما الثقوب السوداء.

ونشر الفريق العلمي نتائج بحثه في مجلة Physical Review E العلمية.

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وأوضح العلماء في جامعة "ميفي" النووية الروسية أن تحليل مصادر الأشعة السينية يعد من أهم أساليب علم الفيزياء الفلكية. أما الأقراص التي تحيط بالثقوب السوداء فإنها عبارة عن مصدر مؤكد للأشعة السينية فائقة الشدة، مع العلم أن تلك الأقراص هي مادة ساخنة على شكل البلازما تسقط على ثقب أسود.

واستطاع العلماء لأول مرة تخليق كمية محدودة من المادة التي تشبه مادة القرص الذي يحيط بأي ثقب أسود.

وقال مساعد أستاذ قسم دراسات البلازما في جامعة "ميفي" النووية الروسية ، فليب كورنييف، إن "الفزياء الفلكية اعتبرت على مدى قرون علما نظريا يتخصص في أرصاد الكواكب والنجوم والكون بشكل عام. وتنحصر فرادة تجربتنا في أن مواصفات البلازما التي حصلنا عليها في ظروف المختبر تناسب مواصفات المادة الواقعة بالقرب من الثقب الأسود التابع لكوكبة " البجعة إكس – 1".

وقال العالم الروسي إن الحقل المغناطيسي الشديد الذي تبلغ نسبة تحريضه المغناطيسي آلاف تسلا يعد عاملا محوريا يتسبب في تشكيل صادر الأشعة السينية من هذا النوع. وأضاف أن الغاية من التجربة هي اختبار أسلوب خلق مثل هذه الحقول المغناطيسية داخل البلازما.

يذكر أن الفريق الدولي للعلماء المشاركين في التجربة ضم العلماء من جامعتي "أوساكا" اليابانية و" بوردو" الفرنسية إلى جانب علماء جامعة "ميفي" النووية الروسية.

المصدر: نوفوستي