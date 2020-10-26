أول حصادة روسية للذرة من دون سائق تعمل في حقل زراعي (فيديو)

نشرت شبكة الإنترنت أول فيديو بانورامي (360 درجة) لعمل أول حصادة ذرة روسية مسيرة.

وتم تزويد الحصادة بنظام Cognitive Agro Pilot الذكي الروسي الذي يضمن قيادة حصادة الذرة دون سائق.

وقال ناطق باسم شركة " كوغنيتيف بيلوت" الروسية المصنعة للحصادة إن إنتاجية العمل نتيجة استخدام الحصادة في حقول الذرة بمقاطعة كورسك الروسية ارتفعت بنسبة 20%.

وأضاف أن اختبار الحصادة جرى تحت مراقبة سائق ميكانيكي كان جاهزا لتولي قيادة الحصادة في أية لحظة، لكن الأمر لم يتطلب تدخله فالحصادة قامت بأداء مهمة جمع محصول الذرة بنسبة 100%.

يذكر أن وزارة الزراعة الروسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنه قد يبلغ عدد الحصادات الزراعية للقمح والذرة وغيرهما من النباتات الزراعية 10 آلاف حصادة.

المصدر: You Tube