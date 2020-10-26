اكتشاف ضريح وبرج وتحصينات قديمة في القرم

أعلن فاديم مايكو ، رئيس معهد آثار القرم، أن علماء الآثار عثروا على ضريح قديم لم يتعرض للسرقة والنهب وعلى برج دفاعي أثري في الجزء الغربي من شبه جزيرة القرم.

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وقال مايكو، "تعمل البعثة العلمية عمليا في حدود مدينة بقجة سراي، وتستمر في دراسة مقبرة سوفلو كايا القديمة الواقعة في الجزء الشمالي- الشرقي من بقجة سراي، وتعود إلى القرنين الثالث والخامس ميلادي. ووفقا للمعلومات الأولية عثروا هناك، على ضريح قديم لم يتعرض للسرقة والنهب وبداخله أوان عديدة.

واضاف، كما عثر علماء الآثار على برج دفاعي قديم في الساحل الغربي لشبه الجزيرة، وقال، "عثر علماء الآثار بالقرب من بلدة كولتشوك على برج وتحصينات دفاعية مثيرة للاهتمام".

ويذكر أن مدينة كولتشوك القديمة تقع على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، تأسست في القرن الرابع قبل الميلاد.

المصدر: نوفوستي