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اختبار أسرع مروحية في العالم (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

اختبار أسرع مروحية في العالم (فيديو)
Twitter.com
صورة أرشيفية
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حطمت مروحية SB-1 Defiant الأمريكية المستقبلية رقما قياسيا كانت قد سجلته في وقت سابق، حيث حققت سرعة 430 كيلومترا في الساعة.

وتزيد تلك السرعة عن إنجازها السابق بـ50 كيلومترا في الساعة. جاء ذلك على موقع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المصنعة للمروحية. ولفت الموقع إلى أن اختبارات المروحية جرت باستخدام ثلثي قدرتها القصوى وعزم الدوران الأقصى للمروحة.

وحلق طيار الاختبار التابع لشركة Sikorsky Aircraft ، بصفتها فرعا من شركة "لوكهيد مارتن"، أثناء اختبار المروحية حتى سرعة 390 كيلومترا في الساعة  في طريق مستقيمة. أما سرعة 430 كيلومترا في الساعة فبلغها بعد أن بدأت المروحية طريق الهبوط

يذكر أن مروحية SB-1 Defiant تزن 13.6 طن ويمكن أن تنقل 12 مظليا مسلحا.

المصدر: سلاح روسيا

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