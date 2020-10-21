شركة روسية تصمم رصاصات تدريبية ملونة

ينوي معهد "تسيني توش ماش" الروسي للتصاميم، بصفته فرعا لشركة "روستيخ" الروسية، تصميم رصاصات ملونة مؤشرة غير فتاكة للمسدس الروسي التدريبي الأوتوماتيكي.

وأوضح ناطق باسم المعهد أن الطلقة الجديدة سيتم تكييفها مع طلقة المسدس عيار 9 ملم من طراز Luger والطلقة المؤشرة الكندية Simunition FX. كما سيتم تخفيض طاقة الرصاصة النوعية لتكون متماشية مع الرماية التدريبية غير الفتاكة.

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وقال الناطق إن مثل هذه الرصاصات لن تلحق ضررا خطيرا بالإنسان، بشرط أن يحمي أعضاء حساسة من جسمه. وأضاف أن الرصاصات ستحتوي على مؤشرات حمراء وزرقاء وصفراء اللون يمكن إزالة آثارها بسهولة بمسحوق غسيل عادي.

وسينضم المسدس الأوتوماتيكي التدريبي الجديد، حسب الناطق، إلى أسرة المسدسات التي وضع مسدس "أوداف" الأوتوماتيكي عيار 9 ملم أساسا لها.

وسيخصص المسدس الجديد لتدريب أفراد أجهزة الأمن الروسية وكذلك لأغراض رياضية وترفيهية.

المصدر: نوفوستي