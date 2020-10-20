روسيا تطور سفينة أبحاث مميزة

أعلن مصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي أنه يعمل على تطوير سفينة أبحاث بحرية مزودة بتقنيات وخصائص مميزة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع مؤخرا "يجري العمل حاليا على عمليات استكمال وتجميع هيكل سفينة Pioner-M المخصصة لأغراض البحث العلمي، والتي نطورها في إطار المشروع الحكومي رقم 25700.. نستعمل طريقة التسريب الفراغي في بناء هيكل السفينة، ونقوم بملء الفراغات والعديد من أقسام الهيكل بخلائط خاصة مكونة من ألياف الكربون ومواد رابطة".

وأضاف البيان "بالتوازي مع هذه الأعمال تجري حاليا عمليات التحقق من جودة ومتانة جسم السفينة وتعزيزه في مناطق تثبيت المحرك وعنفات التوجيه، كما يتم تصنيع وتجميع العناصر الداخلية للسفينة، ومن المفترض أن يبدأ الخبراء بتركيب هذه العناصر نهاية أكتوبر الجاري، وبعد استكمال جميع الأعمال يجب أن تقطر السفينة إلى أحد الموانئ للبدء في اختبارها العام القادم".

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وتتميز Pioner-M بأنها سفينة صغيرة من نوع كاتاماران تم تصميمها خصيصا لتساهم في أعمال البحوث العلمية البحرية والبحوث الهيدروكيميائية وسبر أعماق البحار والمحيطات، ومن المفترض أن يتم تشغيلها في مياه البحر الأسود وبحر آزوف، كما تشير بعض التسريبات إلى أنها قد تجهز بمعدات ملاحة ذاتية تخولها من تنفيذ بعض المهام دون الاعتماد على طواقم ملاحية.

المصدر: سلاح روسيا