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العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يعيدون النظر بتوقعاتهم حول العاصفة المغناطيسية
NASA / GSFC/SDO
صورة تعبيرية
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عدل علماء مختبر الأشعة السينية وعلم فلك الشمس، توقعاتهم بشأن العاصفة المغناطيسية التي تستمر عدة أيام، وأعلنوا أنها ستبدأ بعد يوم من الموعد السابق وتكون أخف مما توقعوه سابقا.

 

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ووفقا لتوقعاتهم الجديدة، المنشورة على موقع المختبر، ستبدأ العاصفة المغناطيسية من فئة G1 يوم 22 أكتوبر وليس 21 منه. ولن ترتفع شدتها يوم 25 أكتوبر، إلى مستوى G2 كما كان يتوقع سابقا.

أي أن العاصفة ستبدأ يوم 22 أكتوبر وتنتهي في 25 منه دون أن يحصل تغير في مستوى شدتها.

المصدر: نوفوستي

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